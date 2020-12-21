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Форумчани року 2021

Форумчани року 2021
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:38

Re: Форумчани року 2021

Треба менше скаржитися і більше надавати цінних повідомлень.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 21:32

  Investor_K написав:Треба менше скаржитися і більше надавати цінних повідомлень.

То коли видаляються цінні повідомлення не потрібно скаржитися?
А зараз в топ проліз один форумчанин який дістав лайки від своїх дружбанів саме по офтопу.
unicdima
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