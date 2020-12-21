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Форумчани року 2021
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Додано: Пон 04 жов, 2021 07:39
За 27.09.2021 - 03.10.2021
Striker - наибольшее количество +1
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Ромасик
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rjkz
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Топ-10 по второму пункту:
zРадио Сообщение
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Striker Сообщение
orest Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
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Додано: Пон 11 жов, 2021 07:51
За 04.10.2021 - 10.10.2021
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Искатель - сообщение с наибольшим количеством +1
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Додано: Пон 11 жов, 2021 07:55
Всі шанси опинитись в ТОПі мало вчорашнє повідомлення шановного oresta, яке через політичну заангажованість модератора було просто видалено.
Прикро!
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V2
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:08
V2 написав:Всі шанси опинитись в ТОПі мало вчорашнє повідомлення шановного oresta, яке через політичну заангажованість модератора було просто видалено.
Прикро!
До чого тут заангажованість. Вчора розвели офтоп на гілці на політичні теми, хоча для цього давно є окрема гілка. І, нажаль, і пан Орест прийняв в тому участь. Форумчани рівні перед правилами, тому було видалено кілька повідомленнь офтопу, що були на той момент, з ним і це.
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Faceless
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:23
Faceless
Як правило, політичний офтоп переносять у відповідну тему!
В повідомленні було про валюту та вплив політичних факторів на неї
!!!
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V2
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:53
V2 написав:Faceless
Як правило, політичний офтоп переносять у відповідну тему!
В повідомленні було про валюту та вплив політичних факторів на неї
!!!
Не як правило, а інколи. Очікувати, що всі повідомлення будуть сортувати і переносити модератори, не варто.
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Faceless
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:20
Faceless написав:
Не як правило, а інколи
Що є критерієм "інколи", завдяки якому одні повідомлення видаляються, а інші - переносяться?
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V2
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:38
Треба менше скаржитися і більше надавати цінних повідомлень.
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Investor_K
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:30
Шановний пане V2!
Все залежить від об'єму. На вихідних дуже багато флуду та оффтопу, модератори переважно опрацьовують більшість тем в понеділок. Процедура перенесення довга, оскільки форум старий, тому приходиться по одному повідомленні об'єднувати з відповідною темою. В одній валютній гілці буває оффтопу на 5 тем(
А це все, як розумієте, час.
У нас є дуже нетерплячі користувачі, які скаржаться, що ми погано працюємо та чому ми не реагуємо на скарги в цю секунду.
Тому критерій перенесення - інколи.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:40
Ірина_ написав:
Шановний пане V2
!
У нас є дуже нетерплячі користувачі
, які скаржаться, що ми погано працюємо та чому ми не реагуємо на скарги в цю секунду.
Тому критерій перенесення - інколи.
З повагою,
огласите весь список, пож-та (c)
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Shaman
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orest
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