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Форумчани року 2021

Форумчани року 2021
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:51

Шановний Shaman їх оголошувати не потрібно, вони дуже помітні, коли скаржаться у всіх гілках на все :mrgreen:

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:04

Перекопирую свой пост из Эпидемия коронавируса в мире сюда, т.к. здесь он более подходит по теме:
Предлагаю администрации форума в дополнение к медалям "Гуру", "Мудрец", "Наставник" ввести новую медаль - "Жалобщик" (или по-другому, но близкое по смыслу) и так же как и существующими, еженедельно награждать ею борющихся за "чистоту" сайта, т.е. тех, кто отправил не менее 7 жалоб за неделю, ведь надо поощрять форумчан, у кого девиз "Ни дня без жалобы!", Медаль ярко-красного цвета, чтобы сразу бросалась в глаза. Ну и, соответственно, почетное звание "Жалобщик 20хх года" в конце декабря.


Можно провести и опрос, нужна ли такая медаль и критерии ее выдачи, при этом опрос желательно провести на самой посещаемой и дискуссионной ветке, чтобы в нем могло принять участие максимальное число форумчан.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:32

Re: Форумчани року 2021

За 11.10.2021 - 17.10.2021
Striker - наибольшее количество +1
Ірина_ - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
zРадио
Искатель
rjkz
Ірина_
flyman
funky77
Shaman
andrein

Топ-10 по второму пункту:
Ірина_ Сообщение
Striker Сообщение
viy Сообщение
Искатель Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
prodigy Сообщение
Сибарит Сообщение
funky77 Сообщение
Сибарит Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
Surfer
Amethyst
Faceless
Hotab
RTC12
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:26

  Ірина_ написав:Шановний пане V2!
Все залежить від об'єму. На вихідних дуже багато флуду та оффтопу, модератори переважно опрацьовують більшість тем в понеділок. Процедура перенесення довга, оскільки форум старий, тому приходиться по одному повідомленні об'єднувати з відповідною темою. В одній валютній гілці буває оффтопу на 5 тем(
А це все, як розумієте, час.
У нас є дуже нетерплячі користувачі, які скаржаться, що ми погано працюємо та чому ми не реагуємо на скарги в цю секунду.
Тому критерій перенесення - інколи.
З повагою,

Продовження свавілля вашого Фаселеса змусило мене прокоментувати ваш пост.
Те, що ви кажете не відповідає дійсності, перенесення це настільки рідкісний процес, що його практично непомітно, у кращому випадку якийсь 1 відсоток від усіх повідомлень якими займаються модери, а 99 видаляються, а з цих 99-ти 95-ть видаляється Фаселесом втемну, без сліду і без будь яких повідомлень форумчанам і без скарг, лише по поняттям Фаселеса.
Я взагалі не розумію про яку важку працю модерів ви тут кажете, весь об`єм написаного на форумі за день спокійно можна прочитати за одну годину.
Пост про видалення реальних скарг ви видалили, замість того щоб прокоментувати.
Ви Ірино страшенно далекі від проблем форуму.
unicdima
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