Шановний Shaman їх оголошувати не потрібно, вони дуже помітні, коли скаржаться у всіх гілках на все
З повагою,
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:51
Шановний Shaman їх оголошувати не потрібно, вони дуже помітні, коли скаржаться у всіх гілках на все
З повагою,
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:04
Перекопирую свой пост из Эпидемия коронавируса в мире сюда, т.к. здесь он более подходит по теме:
Можно провести и опрос, нужна ли такая медаль и критерии ее выдачи, при этом опрос желательно провести на самой посещаемой и дискуссионной ветке, чтобы в нем могло принять участие максимальное число форумчан.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:32
Re: Форумчани року 2021
За 11.10.2021 - 17.10.2021
Striker - наибольшее количество +1
Ірина_ - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1
Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
zРадио
Искатель
rjkz
Ірина_
flyman
funky77
Shaman
andrein
Топ-10 по второму пункту:
Ірина_ Сообщение
Striker Сообщение
viy Сообщение
Искатель Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
prodigy Сообщение
Сибарит Сообщение
funky77 Сообщение
Сибарит Сообщение
Топ по третьему пункту:
Striker
Surfer
Amethyst
Faceless
Hotab
RTC12
flyman
Додано: Сер 20 жов, 2021 07:34
Re: Форумчани року 2021
Продовження свавілля вашого Фаселеса змусило мене прокоментувати ваш пост.
Те, що ви кажете не відповідає дійсності, перенесення це настільки рідкісний процес, що його практично непомітно, у кращому випадку якийсь 1 відсоток від усіх повідомлень якими займаються модери, а 99 видаляються, а з цих 99-ти 95-ть видаляється Фаселесом втемну, без сліду і без будь яких повідомлень форумчанам і без скарг, лише по поняттям Фаселеса.
Я взагалі не розумію про яку важку працю модерів ви тут кажете, весь об`єм написаного на форумі за день спокійно можна прочитати за одну годину.
Пост про видалення реальних скарг ви видалили, замість того щоб прокоментувати.
Ви Ірино страшенно далекі від проблем форуму.
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ПиСи
Ірино, а чому ви не коментуєте питання про проблеми, правда очі коле?
Чому продовжується свавілля Фаселеса?
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