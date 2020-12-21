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Форумчани року 2021

Форумчани року 2021
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:51

Шановний Shaman їх оголошувати не потрібно, вони дуже помітні, коли скаржаться у всіх гілках на все :mrgreen:

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:04

Перекопирую свой пост из Эпидемия коронавируса в мире сюда, т.к. здесь он более подходит по теме:
Предлагаю администрации форума в дополнение к медалям "Гуру", "Мудрец", "Наставник" ввести новую медаль - "Жалобщик" (или по-другому, но близкое по смыслу) и так же как и существующими, еженедельно награждать ею борющихся за "чистоту" сайта, т.е. тех, кто отправил не менее 7 жалоб за неделю, ведь надо поощрять форумчан, у кого девиз "Ни дня без жалобы!", Медаль ярко-красного цвета, чтобы сразу бросалась в глаза. Ну и, соответственно, почетное звание "Жалобщик 20хх года" в конце декабря.


Можно провести и опрос, нужна ли такая медаль и критерии ее выдачи, при этом опрос желательно провести на самой посещаемой и дискуссионной ветке, чтобы в нем могло принять участие максимальное число форумчан.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:32

Re: Форумчани року 2021

За 11.10.2021 - 17.10.2021
Striker - наибольшее количество +1
Ірина_ - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
zРадио
Искатель
rjkz
Ірина_
flyman
funky77
Shaman
andrein

Топ-10 по второму пункту:
Ірина_ Сообщение
Striker Сообщение
viy Сообщение
Искатель Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
prodigy Сообщение
Сибарит Сообщение
funky77 Сообщение
Сибарит Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
Surfer
Amethyst
Faceless
Hotab
RTC12
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:04

Re: Форумчани року 2021

За 18.10.2021 - 24.10.2021
Сибарит - наибольшее количество +1
Striker - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
zРадио
Striker
Искатель
flyman
Hotab
Realist
Denik
beee
mustbe

Топ-10 по второму пункту:
Striker Сообщение
zРадио Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
orest Сообщение
Сибарит Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
Striker Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
ЛАД
Shaman
чик
Golf_streem
airmax78
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:11

Re: Форумчани року 2021

За 25.10.2021 - 31.10.2021
Striker - наибольшее количество +1
Striker - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
zРадио
orest
flyman
Hotab
Искатель
yama
Цитрин
Shaman

Топ-10 по второму пункту:
Striker Сообщение
Striker Сообщение
orest Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
orest
detroytred
moldashavanin
s0v7a
yanyura
Первый
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:05

Re: Форумчани року 2021

За 01.11.2021 - 07.11.2021
Сибарит - наибольшее количество +1
Striker - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
Striker
zРадио
Цитрин
Denik
UA
rjkz
orest
budivelnik
Vlad442

Топ-10 по второму пункту:
Striker Сообщение
Сибарит Сообщение
zРадио Сообщение
Striker Сообщение
orest Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
zРадио Сообщение
Striker Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
s0v7a
Faceless
Frant
klug
yanyura
Grover
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:04

Re: Форумчани року 2021

За 08.11.2021 - 14.11.2021
Striker - наибольшее количество +1
Искатель - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
zРадио
orest
Цитрин
Искатель
flyman
prodigy
Flamingo
Shaman

Топ-10 по второму пункту:
Искатель Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
orest Сообщение
Striker Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
orest Сообщение
Сибарит Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
orest
Igneus
alter
ingtrans
s0v7a
yanyura
Ромасик
Цитрин
Frant
Golf_streem
R2
UA
Vint
change_pm
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:08

Re: Форумчани року 2021

За 15.11.2021 - 21.11.2021
Striker - наибольшее количество +1
Striker - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
zРадио
orest
Цитрин
sequence
Ромасик
flyman
Hotab
budivelnik

Топ-10 по второму пункту:
Striker Сообщение
orest Сообщение
Striker Сообщение
orest Сообщение
Сибарит Сообщение
oleg49 Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
oleg49
Прораб
Faceless
Сибарит
Amat
Shaman
Vlad442
s0v7a
roberto dark
sailed
Козак-характерник
ЛАД
Цитрин
чик
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