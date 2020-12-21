Шановний Shaman їх оголошувати не потрібно, вони дуже помітні, коли скаржаться у всіх гілках на все
З повагою,
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:51
Шановний Shaman їх оголошувати не потрібно, вони дуже помітні, коли скаржаться у всіх гілках на все
З повагою,
Додано: Вів 12 жов, 2021 20:04
Перекопирую свой пост из Эпидемия коронавируса в мире сюда, т.к. здесь он более подходит по теме:
Можно провести и опрос, нужна ли такая медаль и критерии ее выдачи, при этом опрос желательно провести на самой посещаемой и дискуссионной ветке, чтобы в нем могло принять участие максимальное число форумчан.
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:32
Re: Форумчани року 2021
За 11.10.2021 - 17.10.2021
Striker - наибольшее количество +1
Ірина_ - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1
Топ-10 по первому пункту:
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rjkz
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flyman
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Shaman
andrein
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Сибарит Сообщение
Топ по третьему пункту:
Striker
Surfer
Amethyst
Faceless
Hotab
RTC12
flyman
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:04
Re: Форумчани року 2021
За 18.10.2021 - 24.10.2021
Сибарит - наибольшее количество +1
Striker - сообщение с наибольшим количеством +1
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flyman
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antey1969
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:11
Re: Форумчани року 2021
За 25.10.2021 - 31.10.2021
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detroytred
moldashavanin
s0v7a
yanyura
Первый
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Додано: Пон 08 лис, 2021 09:05
Re: Форумчани року 2021
За 01.11.2021 - 07.11.2021
Сибарит - наибольшее количество +1
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s0v7a
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Frant
klug
yanyura
Grover
Додано: Пон 15 лис, 2021 09:04
Re: Форумчани року 2021
За 08.11.2021 - 14.11.2021
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:08
Re: Форумчани року 2021
За 15.11.2021 - 21.11.2021
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