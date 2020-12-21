Форуми / Портал Finance.UA:

підтримка, події, новини / Конкурси на Finance.UA / Форумчани року 2021 Форумчани року 2021 + Додати

тему Відповісти

на тему #<1 ... 12131415> Додано: Нед 26 гру, 2021 11:48 Shaman написав: Striker написав: Автор77, спасибо за похвалу. Я не сильно расстроен, но может и слегка обидно. Мне просто непонятно, разве было бы справедливо, если бы я не выставлял ссылки на finance.ua, был бы лидером по медалям по 1 и 2-му пункту, и при этом бы пролетел с топ3? Судя по всему так бы и было, потому что количество медалей в данном рейтинге, оказывается, не имеет значения. Поэтому я и высказался по этому поводу, что так нельзя считать и это неправильно. Это моё мнение. Если бы я пролетел вообще, я бы перестал тратить своё время на форум это 100%.



В принципе, я думаю, что если всё так и останется, то пусть тогда дальше unicdima и Zebra наполняют сайт контентом, а я просто постою в сторонке.



По-нормальному нужно просто сделать 1-2-3-е место и всё, и давать по совокупным заслугам (медалям), а не по номинациям. Также можно сделать 4 и 5-е место и давать небольшие поощрительные призы, хотя бы чашку с логотипом Finance. , спасибо за похвалу. Я не сильно расстроен, но может и слегка обидно. Мне просто непонятно, разве было бы справедливо, если бы я не выставлял ссылки на finance.ua, был бы лидером по медалям по 1 и 2-му пункту, и при этом бы пролетел с топ3? Судя по всему так бы и было, потому что количество медалей в данном рейтинге, оказывается, не имеет значения. Поэтому я и высказался по этому поводу, что так нельзя считать и это неправильно. Это моё мнение. Если бы я пролетел вообще, я бы перестал тратить своё время на форум это 100%.В принципе, я думаю, что если всё так и останется, то пусть тогда дальше unicdima и Zebra наполняют сайт контентом, а я просто постою в сторонке.По-нормальному нужно просто сделать 1-2-3-е место и всё, и давать по совокупным заслугам (медалям), а не по номинациям. Также можно сделать 4 и 5-е место и давать небольшие поощрительные призы, хотя бы чашку с логотипом Finance.

при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...

на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюри



по Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных? и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.



совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнет



нет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидно



а так успехов в дальнейшей работе!!! при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюрипо Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных?и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнетнет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидноа так успехов в дальнейшей работе!!!

Доброго дня. Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були. Але тут трохи не згоден.

Щодо конкурсу, не можна критикувати актуальних переможців за те, чому вони такими стали. Вони роблять корисну роботу і дуже важливо, щоб вони продовжували її робити. А кількість плюсів від активних учасників - це ознака того, що їх інформація важлива і корисна. Якщо комусь плюсики, медальки, титули так важливі, то має не пресувати існуючих лідерів, а працювати і шукати ту нішу, в якій і сам буде мати змогу отримувати 5-15 подяк за допис...

Щодо курсу і чинників які на нього впливають, Ви праві, описуючи розвинену, системно міцну і демократичну економіку. Що стосується нашої ситуації, на жаль, то на курс може кардинально вплинути щось одне, абсолютно не очікуване чи важко прогнозоване. Як от ціни на сг продукцію і метали, як цього року. Чи хотілки окремо взятого олігарха (хів), як в 14-15 му. Наступний рік, наприклад, міг би бути досить активним, позитивним і прогнозованим, але пусті газові сховища весною і протистояння теперішнього недоцаря (а швидше його лялькарів) з Ахметовим і Порошенком можуть просто зруйнувати все, включаючи катастрофічні несподіванки з курсом...

Бажаю всім якісно відпочити в ці свята, набратися сил і приступити до якісної конструктивної бесіди з 10 січня (якщо щось важливе не виникне раніше) Доброго дня. Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були. Але тут трохи не згоден.Щодо конкурсу, не можна критикувати актуальних переможців за те, чому вони такими стали. Вони роблять корисну роботу і дуже важливо, щоб вони продовжували її робити. А кількість плюсів від активних учасників - це ознака того, що їх інформація важлива і корисна. Якщо комусь плюсики, медальки, титули так важливі, то має не пресувати існуючих лідерів, а працювати і шукати ту нішу, в якій і сам буде мати змогу отримувати 5-15 подяк за допис...Щодо курсу і чинників які на нього впливають, Ви праві, описуючи розвинену, системно міцну і демократичну економіку. Що стосується нашої ситуації, на жаль, то на курс може кардинально вплинути щось одне, абсолютно не очікуване чи важко прогнозоване. Як от ціни на сг продукцію і метали, як цього року. Чи хотілки окремо взятого олігарха (хів), як в 14-15 му. Наступний рік, наприклад, міг би бути досить активним, позитивним і прогнозованим, але пусті газові сховища весною і протистояння теперішнього недоцаря (а швидше його лялькарів) з Ахметовим і Порошенком можуть просто зруйнувати все, включаючи катастрофічні несподіванки з курсом...Бажаю всім якісно відпочити в ці свята, набратися сил і приступити до якісної конструктивної бесіди з 10 січня (якщо щось важливе не виникне раніше) orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 4102 З нами з: 10.03.14 Подякував: 6880 раз. Подякували: 5996 раз. Профіль 3 10 19 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 гру, 2021 12:13 orest написав: Доброго дня. Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були. Але тут трохи не згоден.

Щодо конкурсу, не можна критикувати актуальних переможців за те, чому вони такими стали. Вони роблять корисну роботу і дуже важливо, щоб вони продовжували її робити. А кількість плюсів від активних учасників - це ознака того, що їх інформація важлива і корисна. Якщо комусь плюсики, медальки, титули так важливі, то має не пресувати існуючих лідерів, а працювати і шукати ту нішу, в якій і сам буде мати змогу отримувати 5-15 подяк за допис...

Щодо курсу і чинників які на нього впливають, Ви праві, описуючи розвинену, системно міцну і демократичну економіку. Що стосується нашої ситуації, на жаль, то на курс може кардинально вплинути щось одне, абсолютно не очікуване чи важко прогнозоване. Як от ціни на сг продукцію і метали, як цього року. Чи хотілки окремо взятого олігарха (хів), як в 14-15 му. Наступний рік, наприклад, міг би бути досить активним, позитивним і прогнозованим, але пусті газові сховища весною і протистояння теперішнього недоцаря (а швидше його лялькарів) з Ахметовим і Порошенком можуть просто зруйнувати все, включаючи катастрофічні несподіванки з курсом...

Бажаю всім якісно відпочити в ці свята, набратися сил і приступити до якісної конструктивної бесіди з 10 січня (якщо щось важливе не виникне раніше) Доброго дня. Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були. Але тут трохи не згоден.Щодо конкурсу, не можна критикувати актуальних переможців за те, чому вони такими стали. Вони роблять корисну роботу і дуже важливо, щоб вони продовжували її робити. А кількість плюсів від активних учасників - це ознака того, що їх інформація важлива і корисна. Якщо комусь плюсики, медальки, титули так важливі, то має не пресувати існуючих лідерів, а працювати і шукати ту нішу, в якій і сам буде мати змогу отримувати 5-15 подяк за допис...Щодо курсу і чинників які на нього впливають, Ви праві, описуючи розвинену, системно міцну і демократичну економіку. Що стосується нашої ситуації, на жаль, то на курс може кардинально вплинути, абсолютно не очікуване чи важко прогнозоване. Як от ціни на сг продукцію і метали, як цього року. Чи хотілки окремо взятого олігарха (хів), як в 14-15 му. Наступний рік, наприклад, міг би бути досить активним, позитивним і прогнозованим, але пусті газові сховища весною і протистояння теперішнього недоцаря (а швидше його лялькарів) з Ахметовим і Порошенком можуть просто зруйнувати все, включаючи катастрофічні несподіванки з курсом...Бажаю всім якісно відпочити в ці свята, набратися сил і приступити до(якщо щось важливе не виникне раніше)

а как же оффтоп на праздниках?



я как раз говорю про набор технических показателей, которые прямо или косвенно объективно отражают все, что Вы сказали выше:

- платежный баланс страны

- исполнение бюджета, в т.ч. ОВГЗ

- сколько напечатано денег, сколько в НБУ, в банках, в казначействе и наконец в кеше - и анализ ликвидности, который показывает эти перетоки (то, что ежедневно описывает Сибарит)



многое можно увязать в одну модель - но это еще та задачка.

грызу ее потихоньку а как же оффтоп на праздниках?я как раз говорю про набор технических показателей, которые прямо или косвенно объективно отражают все, что Вы сказали выше:- платежный баланс страны- исполнение бюджета, в т.ч. ОВГЗ- сколько напечатано денег, сколько в НБУ, в банках, в казначействе и наконец в кеше - и анализ ликвидности, который показывает эти перетоки (то, что ежедневно описываетмногое можно увязать в одну модель - но это еще та задачка.грызу ее потихоньку Shaman Повідомлень: 1569 З нами з: 29.09.19 Подякував: 221 раз. Подякували: 460 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 гру, 2021 13:12 Re: Форумчани року 2021 А почему vitalian ничем не наградили? Он один из самых полезных Investor_K

Повідомлень: 7069 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 гру, 2021 13:25 Investor_K написав: А почему vitalian ничем не наградили? Он один из самых полезных А почему vitalian ничем не наградили? Он один из самых полезных

тогда уже и Успих/Долярчик как самый узнаваемый форумчанин тогда уже и Успих/Долярчик как самый узнаваемый форумчанин Shaman Повідомлень: 1569 З нами з: 29.09.19 Подякував: 221 раз. Подякували: 460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 гру, 2021 11:51 Shaman написав: при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...

на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюри



по Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных? и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.



совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнет



нет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидно при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюрипо Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных?и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнетнет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидно

Не согласен с Вами. Почему это при такой системе сообщения будут теряться? Как именно Вы оцениваете интересность постов? Если человек напишет хоть одно сообщение в неделю-две, и это будет действительно полезное и интересное сообщение, то логично предположить, что на это сообщение будет много +1, соответственно, и шанс набрать с десяток медалей для второй номинации очень даже велик. Если по первой номинации - это больше задротство, так я тоже не вижу здесь ничего плохого. Почему человек, который тратит много времени на форум в течение года, его посты интересны, что выражается в количестве +1, не заслуживает получить за это поощрительный приз по итогам года?

Что касается моих табличек по ОВГЗ - я просто даю информацию в удобном для восприятия виде, не более того. Ничего сложного в этом нет, только пришлось потратить время на оформление вида таблицы. Хотел с нового года начать делать таблицу по изменению ставок по ОВГЗ или график, как это когда-то делал zzzzzz, но сейчас пока передумал. Не хочу быть разочарованным в конце следующего года, собрав половину всех медалей. Вот и идея для других, кто хочет попасть в топ, как "заработать" на медальки. Вперед, успехов. Займитесь динамикой ставок по ОВГЗ, потратьте на это своё время в течение года, получите за это штук 15 медалек и в конце года получите весь спектр эмоций, когда вы не попадете в топ3, зато в топе будет одно единственное сообщение за целый год с наибольшим количеством +1. Удачи! Не согласен с Вами. Почему это при такой системе сообщения будут теряться? Как именно Вы оцениваете интересность постов? Если человек напишет хоть одно сообщение в неделю-две, и это будет действительно полезное и интересное сообщение, то логично предположить, что на это сообщение будет много +1, соответственно, и шанс набрать с десяток медалей для второй номинации очень даже велик. Если по первой номинации - это больше задротство, так я тоже не вижу здесь ничего плохого. Почему человек, который тратит много времени на форум в течение года, его посты интересны, что выражается в количестве +1, не заслуживает получить за это поощрительный приз по итогам года?Что касается моих табличек по ОВГЗ - я просто даю информацию в удобном для восприятия виде, не более того. Ничего сложного в этом нет, только пришлось потратить время на оформление вида таблицы. Хотел с нового года начать делать таблицу по изменению ставок по ОВГЗ или график, как это когда-то делал zzzzzz, но сейчас пока передумал. Не хочу быть разочарованным в конце следующего года, собрав половину всех медалей. Вот и идея для других, кто хочет попасть в топ, как "заработать" на медальки. Вперед, успехов.Займитесь динамикой ставок по ОВГЗ, потратьте на это своё время в течение года, получите за это штук 15 медалек и в конце года получите весь спектр эмоций, когда вы не попадете в топ3, зато в топе будет одно единственное сообщение за целый год с наибольшим количеством +1. Удачи! Striker

Повідомлень: 2630 З нами з: 15.02.20 Подякував: 2778 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 33 17 36 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 гру, 2021 12:10 orest написав: Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були. Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були.

Підтримую. Я б уже давно на місці адміністрації зробив би топ3 + приз глядацьких симпатій за результатами голосування. Це був би великий плюс для всього форуму. Більше переможців, больше задоволених, більше бажання у користувачів ділитися своїми думками на форумі. Можна було б і медальку цікаву придумати для переможця. Підтримую. Я б уже давно на місці адміністрації зробив би топ3 + приз глядацьких симпатій за результатами голосування. Це був би великий плюс для всього форуму. Більше переможців, больше задоволених, більше бажання у користувачів ділитися своїми думками на форумі. Можна було б і медальку цікаву придумати для переможця. Striker

Повідомлень: 2630 З нами з: 15.02.20 Подякував: 2778 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 33 17 36 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 гру, 2021 23:38 Striker написав: Shaman написав: при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...

на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюри



по Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных? и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.



совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнет



нет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидно при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюрипо Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных? и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнетнет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидно

Не согласен с Вами. Почему это при такой системе сообщения будут теряться? Как именно Вы оцениваете интересность постов? Если человек напишет хоть одно сообщение в неделю-две, и это будет действительно полезное и интересное сообщение, то логично предположить, что на это сообщение будет много +1, соответственно, и шанс набрать с десяток медалей для второй номинации очень даже велик. Если по первой номинации - это больше задротство, так я тоже не вижу здесь ничего плохого. Почему человек, который тратит много времени на форум в течение года, его посты интересны, что выражается в количестве +1, не заслуживает получить за это поощрительный приз по итогам года?

Что касается моих табличек по ОВГЗ - я просто даю информацию в удобном для восприятия виде, не более того. Ничего сложного в этом нет, только пришлось потратить время на оформление вида таблицы. Хотел с нового года начать делать таблицу по изменению ставок по ОВГЗ или график, как это когда-то делал zzzzzz, но сейчас пока передумал. Не хочу быть разочарованным в конце следующего года, собрав половину всех медалей. Вот и идея для других, кто хочет попасть в топ, как "заработать" на медальки. Вперед, успехов. Займитесь динамикой ставок по ОВГЗ, потратьте на это своё время в течение года, получите за это штук 15 медалек и в конце года получите весь спектр эмоций, когда вы не попадете в топ3, зато в топе будет одно единственное сообщение за целый год с наибольшим количеством +1. Удачи! Не согласен с Вами. Почему это при такой системе сообщения будут теряться? Как именно Вы оцениваете интересность постов? Если человек напишет хоть одно сообщение в неделю-две, и это будет действительно полезное и интересное сообщение, то логично предположить, что на это сообщение будет много +1, соответственно, и шанс набрать с десяток медалей для второй номинации очень даже велик. Если по первой номинации - это больше задротство, так я тоже не вижу здесь ничего плохого. Почему человек, который тратит много времени на форум в течение года, его посты интересны, что выражается в количестве +1, не заслуживает получить за это поощрительный приз по итогам года?Что касается моих табличек по ОВГЗ - я просто даю информацию в удобном для восприятия виде, не более того. Ничего сложного в этом нет, только пришлось потратить время на оформление вида таблицы. Хотел с нового года начать делать таблицу по изменению ставок по ОВГЗ или график, как это когда-то делал zzzzzz, но сейчас пока передумал. Не хочу быть разочарованным в конце следующего года, собрав половину всех медалей. Вот и идея для других, кто хочет попасть в топ, как "заработать" на медальки. Вперед, успехов.Займитесь динамикой ставок по ОВГЗ, потратьте на это своё время в течение года, получите за это штук 15 медалек и в конце года получите весь спектр эмоций, когда вы не попадете в топ3, зато в топе будет одно единственное сообщение за целый год с наибольшим количеством +1. Удачи!

не хотел никого обидеть

Вы так стремительно ворвались в топ, что да, понимаю Вас.

Зарабатывать медальки нет времени, я знаю сколько его уходит даже не на очень большой пост



опять же, когда медаль дают за 20-25 лайков - это условность и элемент лотереи - так что подхожу философски.



по поводу ставок ОВГЗ - а зачем?

я вот стараюсь следить, сколько денег у нас в обороте - и самый цимес - ловить это оперативно, поскольку официальные отчеты - ежемесячные не хотел никого обидетьВы так стремительно ворвались в топ, что да, понимаю Вас.Зарабатывать медальки нет времени, я знаю сколько его уходит даже не на очень большой постопять же, когда медаль дают за 20-25 лайков - это условность и элемент лотереи - так что подхожу философски.по поводу ставок ОВГЗ - а зачем?я вот стараюсь следить, сколько денег у нас в обороте - и самый цимес - ловить это оперативно, поскольку официальные отчеты - ежемесячные Shaman Повідомлень: 1569 З нами з: 29.09.19 Подякував: 221 раз. Подякували: 460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 01:25 Ірина_ написав: V2 написав: Вітання переможцям!

Удачі та натхнення на нові дописи у 2022 р.



Цікаво було б почитати цей найкращий допис!!!

Ірина_ написав: Найкращий допис - Zebra Найкращий допис - Zebra Вітання переможцям!Удачі та натхнення на нові дописи у 2022 р.Цікаво було б почитати цей найкращий допис!!!



Найкращий допис

Відразу відповім на наступне запитання - за повідомлення дякували реальні користувачі, не боти і не клони. Я ретельно перевіряла цю інформацію.



З повагою, Відразу відповім на наступне запитання - за повідомлення дякували реальні користувачі, не боти і не клони. Я ретельно перевіряла цю інформацію.З повагою,

Это личное дело каждого.



Мне лично до лампочки и плюсики и медальки (как оно может сделать чью-то жизнь лучше?), но такое неприкрытое выпращивание попахивает.

И на валютной ветке, которая практически единственная постоянно представлена в рейтингах, как не откроешь победителя - то-же попрошайничество. Ну и грош цена такому рейтингу.

Представьте, что на ветке про непрерывный обвал недвиги, форумчане по очереди начнут заваливать один другого крестами. Нормально будет?

Одну неделю всем колхозом голосуем за Хьюма, потом за Эйрмакса, следующий...

Ну реально - это карикатура на рейтинг.

Или на валютной ветке за кресты платят? (Сарказм, если кто не знает, что означает данный смайл).

Грустно, девочки. Это личное дело каждого.Мне лично до лампочки и плюсики и медальки (как оно может сделать чью-то жизнь лучше?), но такое неприкрытое выпращивание попахивает.И на валютной ветке, которая практически единственная постоянно представлена в рейтингах, как не откроешь победителя - то-же попрошайничество. Ну и грош цена такому рейтингу.Представьте, что на ветке про непрерывный обвал недвиги, форумчане по очереди начнут заваливать один другого крестами. Нормально будет?Одну неделю всем колхозом голосуем за Хьюма, потом за Эйрмакса, следующий...Ну реально - это карикатура на рейтинг.Или на валютной ветке за кресты платят?(Сарказм, если кто не знает, что означает данный смайл).Грустно, девочки. rjkz

Повідомлень: 12563 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6465 раз. Подякували: 3522 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 01:31 Striker написав: Ірина_ написав: За підсумком 2021 року визначені наступні переможці.

Найпопулярніший автор -

Найкращий допис -

Найбільша кількість корисних посилань у форумі на сторінки порталу Finance.UA які мають +1 - За підсумком 2021 року визначені наступні переможці.Найпопулярніший автор - Сибарит Найкращий допис - Zebra Найбільша кількість корисних посилань у форумі на сторінки порталу Finance.UA які мають +1 - Striker

Дивно, що ваш рейтинг не враховує кількість отриманих медалей за весь рік. Виходить так, що достатньо раз в рік "стрельнути" одним повідомленням на 40+ лайків, а той, хто має навіть 15-20 медалей за найкраще повідомлення за весь рік - в прольоті. Не розумію такого критерію вибору, честно кажучи. Хтось весь рік працює, отримуючи за це медалі, а в топ потім може і не попасти.



На моєму прикладі - якби я не викладав пости з посиланнями на finance.ua, то в цей топ би не попав, при тому, що в мене зараз найбільша кількість як золотих, так і срібних медалей за весь рік.



Може варто якось змінити критерії для фінального рейтингу на наступний рік? Або розширити список переможців враховуючи і кількість отриманих медалей. Дивно, що ваш рейтинг не враховує кількість отриманих медалей за весь рік. Виходить так, що достатньо раз в рік "стрельнути" одним повідомленням на 40+ лайків, а той, хто має навіть 15-20 медалей за найкраще повідомлення за весь рік - в прольоті. Не розумію такого критерію вибору, честно кажучи. Хтось весь рік працює, отримуючи за це медалі, а в топ потім може і не попасти.На моєму прикладі - якби я не викладав пости з посиланнями на finance.ua, то в цей топ би не попав, при тому, що в мене зараз найбільша кількість як золотих, так і срібних медалей за весь рік.Може варто якось змінити критерії для фінального рейтингу на наступний рік? Або розширити список переможців враховуючи і кількість отриманих медалей.



Как Вам эти медали помогают жить, скажите пожалуйста?

Вам с каждой медалью больше платят зарплату на работе?

Или за каждую медаль жена накрывает праздничный стол?

Или Вы ожидаете, что Ваши отмедалированные шедевры выдвинут на Нобелевскую или Пулитцеровскую премии? Или Ваше творчество будет признано нематериальным наследием Юнеско? Как Вам эти медали помогают жить, скажите пожалуйста?Вам с каждой медалью больше платят зарплату на работе?Или за каждую медаль жена накрывает праздничный стол?Или Вы ожидаете, что Ваши отмедалированные шедевры выдвинут на Нобелевскую или Пулитцеровскую премии? Или Ваше творчество будет признано нематериальным наследием Юнеско? rjkz

Повідомлень: 12563 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6465 раз. Подякували: 3522 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 01:35 Сибарит написав: Striker написав: На моєму прикладі - якби я не викладав пости з посиланнями на finance.ua, то в цей топ би не попав, при тому, що в мене зараз найбільша кількість як золотих, так і срібних медалей за весь рік. На моєму прикладі - якби я не викладав пости з посиланнями на finance.ua, то в цей топ би не попав, при тому, що в мене зараз найбільша кількість як золотих, так і срібних медалей за весь рік.

Насколько я понимаю, если бы не сообщения со ссылками, Вы бы получили приз за максимальное количество других медалей.

Т.к. предусмотрено 3 победителя, а по факту Вы победили во всех категориях, задача распределения оказалась почти непосильной. Я предполагаю, что приз за ссылки Вам выбрали потому, что в этой категории Ваш отрыв от преследователей был максимальным. Мне дали одну из оставшихся, а в третьей не смогли выбрать.

Изначально учитывалось именно количество медалей, но в таком виде задача оказалась неразрешимой.

Честно признаюсь, я такую проблему предвидел и с интересом ждал решения



ЗЫ Мне кажется, что конкурс ссылок мешает уже нам обоим. Мы избегаем использования ссылок даже там, где они необходимы, но в концепцию конкурса не вписываются. Насколько я понимаю, если бы не сообщения со ссылками, Вы бы получили приз за максимальное количество других медалей.Т.к. предусмотрено 3 победителя, а по факту Вы победили во всех категориях, задача распределения оказалась почти непосильной. Я предполагаю, что приз за ссылки Вам выбрали потому, что в этой категории Ваш отрыв от преследователей был максимальным. Мне дали одну из оставшихся, а в третьей не смогли выбрать.Изначально учитывалось именно количество медалей, но в таком виде задача оказалась неразрешимой.Честно признаюсь, я такую проблему предвидел и с интересом ждал решенияЗЫ Мне кажется, что конкурс ссылок мешает уже нам обоим. Мы избегаем использования ссылок даже там, где они необходимы, но в концепцию конкурса не вписываются.



О! Да здесь целые интриги и стратегии!

Стесьняюсь спросить - чем-то кроме получения плюсиков еще удается заниматься?

Работа, бизнес, семья?

Про хобби не спрашиваю, ответ очевиден. Коллекционеры медалек. О! Да здесь целые интриги и стратегии!Стесьняюсь спросить - чем-то кроме получения плюсиков еще удается заниматься?Работа, бизнес, семья?Про хобби не спрашиваю, ответ очевиден. Коллекционеры медалек. rjkz

Повідомлень: 12563 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6465 раз. Подякували: 3522 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: flom, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє FinAwards 2021: проголосуйте за найкращих

Ірина_ » Пон 15 лют, 2021 12:27 0 14680

Ірина_ Пон 15 лют, 2021 12:27 FinAwards 2021: проголосуйте за найкращих

Ірина_ » Пон 15 лют, 2021 12:23 0 22060

Ірина_ Пон 15 лют, 2021 12:23 Форумчани року 2020 1 ... 5 , 6 , 7

Модератор » Сер 08 січ, 2020 09:25 62 127288

orest Пон 21 гру, 2020 21:07