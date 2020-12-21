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Форумчани року 2021
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Додано: Нед 26 гру, 2021 11:48
Shaman написав: Striker написав:Автор77
, спасибо за похвалу. Я не сильно расстроен, но может и слегка обидно. Мне просто непонятно, разве было бы справедливо, если бы я не выставлял ссылки на finance.ua, был бы лидером по медалям по 1 и 2-му пункту, и при этом бы пролетел с топ3? Судя по всему так бы и было, потому что количество медалей в данном рейтинге, оказывается, не имеет значения. Поэтому я и высказался по этому поводу, что так нельзя считать и это неправильно. Это моё мнение. Если бы я пролетел вообще, я бы перестал тратить своё время на форум это 100%.
В принципе, я думаю, что если всё так и останется, то пусть тогда дальше unicdima и Zebra наполняют сайт контентом, а я просто постою в сторонке.
По-нормальному нужно просто сделать 1-2-3-е место и всё, и давать по совокупным заслугам (медалям), а не по номинациям. Также можно сделать 4 и 5-е место и давать небольшие поощрительные призы, хотя бы чашку с логотипом Finance.
при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...
на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюри
по Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных?
и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.
совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнет
нет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидно
а так успехов в дальнейшей работе!!!
Доброго дня. Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були. Але тут трохи не згоден.
Щодо конкурсу, не можна критикувати актуальних переможців за те, чому вони такими стали. Вони роблять корисну роботу і дуже важливо, щоб вони продовжували її робити. А кількість плюсів від активних учасників - це ознака того, що їх інформація важлива і корисна. Якщо комусь плюсики, медальки, титули так важливі, то має не пресувати існуючих лідерів, а працювати і шукати ту нішу, в якій і сам буде мати змогу отримувати 5-15 подяк за допис...
Щодо курсу і чинників які на нього впливають, Ви праві, описуючи розвинену, системно міцну і демократичну економіку. Що стосується нашої ситуації, на жаль, то на курс може кардинально вплинути щось одне, абсолютно не очікуване чи важко прогнозоване. Як от ціни на сг продукцію і метали, як цього року. Чи хотілки окремо взятого олігарха (хів), як в 14-15 му. Наступний рік, наприклад, міг би бути досить активним, позитивним і прогнозованим, але пусті газові сховища весною і протистояння теперішнього недоцаря (а швидше його лялькарів) з Ахметовим і Порошенком можуть просто зруйнувати все, включаючи катастрофічні несподіванки з курсом...
Бажаю всім якісно відпочити в ці свята, набратися сил і приступити до якісної конструктивної бесіди з 10 січня (якщо щось важливе не виникне раніше)
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orest
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Додано: Нед 26 гру, 2021 12:13
orest написав:
Доброго дня. Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були. Але тут трохи не згоден.
Щодо конкурсу, не можна критикувати актуальних переможців за те, чому вони такими стали. Вони роблять корисну роботу і дуже важливо, щоб вони продовжували її робити. А кількість плюсів від активних учасників - це ознака того, що їх інформація важлива і корисна. Якщо комусь плюсики, медальки, титули так важливі, то має не пресувати існуючих лідерів, а працювати і шукати ту нішу, в якій і сам буде мати змогу отримувати 5-15 подяк за допис...
Щодо курсу і чинників які на нього впливають, Ви праві, описуючи розвинену, системно міцну і демократичну економіку. Що стосується нашої ситуації, на жаль, то на курс може кардинально вплинути щось одне
, абсолютно не очікуване чи важко прогнозоване. Як от ціни на сг продукцію і метали, як цього року. Чи хотілки окремо взятого олігарха (хів), як в 14-15 му. Наступний рік, наприклад, міг би бути досить активним, позитивним і прогнозованим, але пусті газові сховища весною і протистояння теперішнього недоцаря (а швидше його лялькарів) з Ахметовим і Порошенком можуть просто зруйнувати все, включаючи катастрофічні несподіванки з курсом...
Бажаю всім якісно відпочити в ці свята, набратися сил і приступити до якісної конструктивної бесіди з 10 січня
(якщо щось важливе не виникне раніше)
а как же оффтоп на праздниках?
я как раз говорю про набор технических показателей, которые прямо или косвенно объективно отражают все, что Вы сказали выше:
- платежный баланс страны
- исполнение бюджета, в т.ч. ОВГЗ
- сколько напечатано денег, сколько в НБУ, в банках, в казначействе и наконец в кеше - и анализ ликвидности, который показывает эти перетоки (то, что ежедневно описывает Сибарит
)
многое можно увязать в одну модель - но это еще та задачка.
грызу ее потихоньку
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Shaman
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Додано: Нед 26 гру, 2021 13:12
А почему vitalian ничем не наградили? Он один из самых полезных
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Investor_K
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Додано: Нед 26 гру, 2021 13:25
Investor_K написав:
А почему vitalian ничем не наградили? Он один из самых полезных
тогда уже и Успих/Долярчик как самый узнаваемый форумчанин
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Shaman
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Додано: Пон 27 гру, 2021 11:51
Shaman написав:
при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...
на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюри
по Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных?
и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.
совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнет
нет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидно
Не согласен с Вами. Почему это при такой системе сообщения будут теряться? Как именно Вы оцениваете интересность постов? Если человек напишет хоть одно сообщение в неделю-две, и это будет действительно полезное и интересное сообщение, то логично предположить, что на это сообщение будет много +1, соответственно, и шанс набрать с десяток медалей для второй номинации очень даже велик. Если по первой номинации - это больше задротство, так я тоже не вижу здесь ничего плохого. Почему человек, который тратит много времени на форум в течение года, его посты интересны, что выражается в количестве +1, не заслуживает получить за это поощрительный приз по итогам года?
Что касается моих табличек по ОВГЗ - я просто даю информацию в удобном для восприятия виде, не более того. Ничего сложного в этом нет, только пришлось потратить время на оформление вида таблицы. Хотел с нового года начать делать таблицу по изменению ставок по ОВГЗ или график, как это когда-то делал zzzzzz, но сейчас пока передумал. Не хочу быть разочарованным в конце следующего года, собрав половину всех медалей. Вот и идея для других, кто хочет попасть в топ, как "заработать" на медальки. Вперед, успехов.
Займитесь динамикой ставок по ОВГЗ, потратьте на это своё время в течение года, получите за это штук 15 медалек и в конце года получите весь спектр эмоций, когда вы не попадете в топ3, зато в топе будет одно единственное сообщение за целый год с наибольшим количеством +1. Удачи!
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Striker
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Додано: Пон 27 гру, 2021 12:10
orest написав:
Завжди цікаво читати Ваші дописи. Мабуть, якби кращих вибирали відкритим голосуванням з можливістю вибрати трьох, Ви б в моїй трійці були.
Підтримую. Я б уже давно на місці адміністрації зробив би топ3 + приз глядацьких симпатій за результатами голосування. Це був би великий плюс для всього форуму. Більше переможців, больше задоволених, більше бажання у користувачів ділитися своїми думками на форумі. Можна було б і медальку цікаву придумати для переможця.
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Striker
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Додано: Пон 27 гру, 2021 23:38
Striker написав: Shaman написав:
при такой системе будут теряться сообщения авторов, которые не пишут регулярно, но могут давать отдельные интересные посты...
на всяких фестивалях есть отдельные номинации типа гран-при или молодые участники, но это требует наличие жюри
по Вашей системе Вы бы с Сибаритом менялись бы местами и все - где интерес для остальных? и это не наезд, но вы даете техническую инфо, причем только часть. фактор ОВГЗ пока сыграл только один раз - в 2019, сейчас это рутинный процесс. и конечно сыграет, если нерезы выйдут массово из ОВГЗ - но это будет видно на перспективе более длинной.
совокупность факторов более сложная, и самое интересное, если ее вывалить на форум - большая часть форумчан зависнет
нет идеальной системы - так что не слишком паримся. хотя, конечно, может быть обидно
Не согласен с Вами. Почему это при такой системе сообщения будут теряться? Как именно Вы оцениваете интересность постов? Если человек напишет хоть одно сообщение в неделю-две, и это будет действительно полезное и интересное сообщение, то логично предположить, что на это сообщение будет много +1, соответственно, и шанс набрать с десяток медалей для второй номинации очень даже велик. Если по первой номинации - это больше задротство, так я тоже не вижу здесь ничего плохого. Почему человек, который тратит много времени на форум в течение года, его посты интересны, что выражается в количестве +1, не заслуживает получить за это поощрительный приз по итогам года?
Что касается моих табличек по ОВГЗ - я просто даю информацию в удобном для восприятия виде, не более того. Ничего сложного в этом нет, только пришлось потратить время на оформление вида таблицы. Хотел с нового года начать делать таблицу по изменению ставок по ОВГЗ или график, как это когда-то делал zzzzzz, но сейчас пока передумал. Не хочу быть разочарованным в конце следующего года, собрав половину всех медалей. Вот и идея для других, кто хочет попасть в топ, как "заработать" на медальки. Вперед, успехов.
Займитесь динамикой ставок по ОВГЗ, потратьте на это своё время в течение года, получите за это штук 15 медалек и в конце года получите весь спектр эмоций, когда вы не попадете в топ3, зато в топе будет одно единственное сообщение за целый год с наибольшим количеством +1. Удачи!
не хотел никого обидеть
Вы так стремительно ворвались в топ, что да, понимаю Вас.
Зарабатывать медальки нет времени, я знаю сколько его уходит даже не на очень большой пост
опять же, когда медаль дают за 20-25 лайков - это условность и элемент лотереи - так что подхожу философски.
по поводу ставок ОВГЗ - а зачем?
я вот стараюсь следить, сколько денег у нас в обороте - и самый цимес - ловить это оперативно, поскольку официальные отчеты - ежемесячные
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Додано: Вів 28 гру, 2021 01:25
Ірина_ написав:
Найкращий допис
V2 написав:
Вітання переможцям!
Удачі та натхнення на нові дописи у 2022 р.
Цікаво було б почитати цей найкращий допис!!!
Ірина_ написав:
Найкращий допис - Zebra
Відразу відповім на наступне запитання - за повідомлення дякували реальні користувачі, не боти і не клони. Я ретельно перевіряла цю інформацію.
З повагою,
Это личное дело каждого.
Мне лично до лампочки и плюсики и медальки (как оно может сделать чью-то жизнь лучше?), но такое неприкрытое выпращивание попахивает.
И на валютной ветке, которая практически единственная постоянно представлена в рейтингах, как не откроешь победителя - то-же попрошайничество. Ну и грош цена такому рейтингу.
Представьте, что на ветке про непрерывный обвал недвиги, форумчане по очереди начнут заваливать один другого крестами. Нормально будет?
Одну неделю всем колхозом голосуем за Хьюма, потом за Эйрмакса, следующий...
Ну реально - это карикатура на рейтинг.
Или на валютной ветке за кресты платят?
(Сарказм, если кто не знает, что означает данный смайл).
Грустно, девочки.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 01:31
Striker написав: Ірина_ написав:
За підсумком 2021 року визначені наступні переможці.
Найпопулярніший автор - Сибарит
Найкращий допис - Zebra
Найбільша кількість корисних посилань у форумі на сторінки порталу Finance.UA які мають +1 - Striker
Дивно, що ваш рейтинг не враховує кількість отриманих медалей за весь рік. Виходить так, що достатньо раз в рік "стрельнути" одним повідомленням на 40+ лайків, а той, хто має навіть 15-20 медалей за найкраще повідомлення за весь рік - в прольоті. Не розумію такого критерію вибору, честно кажучи. Хтось весь рік працює, отримуючи за це медалі, а в топ потім може і не попасти.
На моєму прикладі - якби я не викладав пости з посиланнями на finance.ua, то в цей топ би не попав, при тому, що в мене зараз найбільша кількість як золотих, так і срібних медалей за весь рік.
Може варто якось змінити критерії для фінального рейтингу на наступний рік? Або розширити список переможців враховуючи і кількість отриманих медалей.
Как Вам эти медали помогают жить, скажите пожалуйста?
Вам с каждой медалью больше платят зарплату на работе?
Или за каждую медаль жена накрывает праздничный стол?
Или Вы ожидаете, что Ваши отмедалированные шедевры выдвинут на Нобелевскую или Пулитцеровскую премии? Или Ваше творчество будет признано нематериальным наследием Юнеско?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 01:35
Сибарит написав: Striker написав:
На моєму прикладі - якби я не викладав пости з посиланнями на finance.ua, то в цей топ би не попав, при тому, що в мене зараз найбільша кількість як золотих, так і срібних медалей за весь рік.
Насколько я понимаю, если бы не сообщения со ссылками, Вы бы получили приз за максимальное количество других медалей.
Т.к. предусмотрено 3 победителя, а по факту Вы победили во всех категориях, задача распределения оказалась почти непосильной. Я предполагаю, что приз за ссылки Вам выбрали потому, что в этой категории Ваш отрыв от преследователей был максимальным. Мне дали одну из оставшихся, а в третьей не смогли выбрать.
Изначально учитывалось именно количество медалей, но в таком виде задача оказалась неразрешимой.
Честно признаюсь, я такую проблему предвидел и с интересом ждал решения
ЗЫ Мне кажется, что конкурс ссылок мешает уже нам обоим. Мы избегаем использования ссылок даже там, где они необходимы, но в концепцию конкурса не вписываются.
О! Да здесь целые интриги и стратегии!
Стесьняюсь спросить - чем-то кроме получения плюсиков еще удается заниматься?
Работа, бизнес, семья?
Про хобби не спрашиваю, ответ очевиден. Коллекционеры медалек.
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