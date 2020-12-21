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Форумчани року 2021

Форумчани року 2021
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  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 01:50

  Striker написав:Автор77, спасибо за похвалу. Я не сильно расстроен, но может и слегка обидно. Мне просто непонятно, разве было бы справедливо, если бы я не выставлял ссылки на finance.ua, был бы лидером по медалям по 1 и 2-му пункту, и при этом бы пролетел с топ3? Судя по всему так бы и было, потому что количество медалей в данном рейтинге, оказывается, не имеет значения. Поэтому я и высказался по этому поводу, что так нельзя считать и это неправильно. Это моё мнение. Если бы я пролетел вообще, я бы перестал тратить своё время на форум это 100%.

В принципе, я думаю, что если всё так и останется, то пусть тогда дальше unicdima и Zebra наполняют сайт контентом, а я просто постою в сторонке.

По-нормальному нужно просто сделать 1-2-3-е место и всё, и давать по совокупным заслугам (медалям), а не по номинациям. Также можно сделать 4 и 5-е место и давать небольшие поощрительные призы, хотя бы чашку с логотипом Finance.


когда-то была такая хохма:
"-Как зарабатывать в ФБ?
- Идете в "настройки", выбираете опцию "Удалить аккаунт", идете устраиваетесь на работу"
Чашка - это сильно! :mrgreen: Я не знаю чем там ворочают на ветке где Вы охотитесь за медальками, на ветке по недвиге у людей проблемы - брать или не брать очередную квартиру по 2+куе за м2.
Чашка - это серьезная мотивация. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 01:58

  Striker написав:
  Сибарит написав:Я тут долго фантазировал о методах выбора победителей, а потом обнаружил вполне опубликованные правила :)
Форумчани року 2017

Оказывает по разным категориям они разные.

Где именно разные?

1. Гуру. Найбільша кількість нагород за рік як автор купи цікавих повідомлень.
2. Мудрець. Користувач, який більш за всіх отримує "+1" за свої окремі повідомлення.

По-моему, там всё предельно ясно написано. Судя по результатам, правила вообще не соблюдались. Я уже писал, что у orest, zРадио, Искатель по второму пункту медалей больше (если следовать логике, что по 1-му пункту выиграли Вы, так как я выиграл по пункту 3). Там же не написано: "...за одне конкретне повідомлення з усіх повідомлень, які були написані за календарний рік і має найбільшу кількість +1".

А вообще, я больше не вижу смысла пахать целый год на медальки, если в конце всё равно окажешься в каком-то 3 пункте, и то, не факт. Передам Вам все свои таблицы, если будет желание, будете заниматься. У меня такого желания уже нет...


Слушайте, идите ко мне работать.
Я Вам медальки каждый день буду давать.
Грамоты ежеквартально.
Подяки и видзнаки - раз в неделю.
Вы просто золотой работник. В СССР таких ценили.
Даже Брежнев был весь в медалях, включая спину и подмышки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 02:00

  rjkz написав:когда-то была такая хохма:
"-Как зарабатывать в ФБ?
- Идете в "настройки", выбираете опцию "Удалить аккаунт", идете устраиваетесь на работу"
Чашка - это сильно! :mrgreen: Я не знаю чем там ворочают на ветке где Вы охотитесь за медальками, на ветке по недвиге у людей проблемы - брать или не брать очередную квартиру по 2+куе за м2.
Чашка - это серьезная мотивация. :mrgreen:

еще один коллекционер квартир на форуме - а за пределами форума?
отож :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 02:08

  Faceless написав:
Zebra написав:Спасибо, приз забрал.
Зображення
А что там в бутылках?


На одесской свадьбе Изя спрашивает Абрама:
-Скажите, если только это не очень большой секрет, а сколько вы положили в конверт молодым?
-А по ващему - конверт уже совсем ничего не стоит?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 02:24

  Shaman написав:
  rjkz написав:когда-то была такая хохма:
"-Как зарабатывать в ФБ?
- Идете в "настройки", выбираете опцию "Удалить аккаунт", идете устраиваетесь на работу"
Чашка - это сильно! :mrgreen: Я не знаю чем там ворочают на ветке где Вы охотитесь за медальками, на ветке по недвиге у людей проблемы - брать или не брать очередную квартиру по 2+куе за м2.
Чашка - это серьезная мотивация. :mrgreen:

еще один коллекционер квартир на форуме - а за пределами форума?
отож :D


Слушайте, мне абсолютно фиолетово, что вы обо мне думаете.
Нет у меня квартир никаких,я с Франтом на Питянском сырзаводе сторожем работаю.
Он согласился работать Почетным сторожем. А я по нечетным.
Я почти бомж, живу только тем что медальки с форума в ломбарде перезакладываю.
Сейчас пишу и плАчу от жалости к себе.
Ведь даже на комп и интернет денег нет.
Я в дисковый телефон насвистываю кодом.
А тут у людей праздник жизни.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 02:45

rjkz

You've made my night.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 03:23

  ruvex написав:rjkz

You've made my night.


Thank you :D
The best wishes and happy Holidays!
rjkz
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