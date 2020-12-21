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Форумчани року 2021
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:39
rjkz написав:
Да, мальчика в песочнице вчера обидели.
Я в детстве собирал вкладыши от жвачек.
Тут, предположительно взрослые, люди соплями исходят из-за виртуальных медалек. То что делают на форуме - работой считают, а медальки - вознаграждением на полном серьезе.
Не надоело ещё? Я уже плюнул и забыл, а вы всё всплываете и всплываете.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:42
Striker написав: rjkz написав:
Да, мальчика в песочнице вчера обидели.
Я в детстве собирал вкладыши от жвачек.
Тут, предположительно взрослые, люди соплями исходят из-за виртуальных медалек. То что делают на форуме - работой считают, а медальки - вознаграждением на полном серьезе.
Не надоело ещё? Я уже плюнул и забыл, а вы всё всплываете и всплываете.
А вы обидьтесь.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:51
Шановна Ірина_
!
Вертаємось до теми гілки - що там з рейтингом за минулий тиждень?
p.s. з прийдешніми святами особисто Вас, весь колектив фінанс.уа та шановних форумчан!!!
Міцного здоров'я, добробуту та гармонії у всьому!!!
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Додано: Вів 28 гру, 2021 20:01
Striker написав: Ірина_ написав:
Модератори медалі лише вручають. Ви ж, користувачі, самі оцінюєте корисність того чи іншого матеріалу.
Цього року ми не хотіли Вас розділяти за місцями, адже по факту ці категорії оцінюємо щотижня. Мені вкрай прикро читати стільки негативу та обурення.
Я особисто випросила в керівництва подарунки для переможців (повірте, це дуже складно). Адже мені винятково хотілося б, хоч якось оцінити Вашу працю та віддячити. На моє - а у мене тут є список форумчан, яких хочеться виділити за активність, мені банально відказали. Проте я знайшла вихід та дещо вигадала, але вже сумніваюся чи варто це робити.
Неможливо написати ідеальні правила для всіх. Скільки Вас, стільки й думок.
Я поки дуже розчарована, тому додати ще щось на Ваші коментарі мені більше нічого.
Хоча ні, таки додам
не потрібно шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає!
З повагою,
Шановна Ірино. Дуже дякуємо Вам за подарунки за і все, що Ви робите для нас, відвідувачів форуму. Не мав жодної думки, щоб Вас чимось образити чи ще щось подібне. Просто чомусь мої пропозиції сприйняли зовсім по іншому, в негативному ключі, хоча я хочу зробити для форуму тільки краще. Я не мав наміру розводити тут обговорення на 10 сторінок, просто існуючий алгоритм взяв і відкинув таких користувачів як orest, zРадио, Искатель
, які за сукупністю медалей отриманих в цьому році зробили більше для форуму, ніж нинішній переможець. Добре, вважаєте, що це справедливо - хай так і буде. Я більше нічого з цього приводу не буду писати. Ще раз вибачаюсь, якщо щось не так. Прошу не видаляти це повідомлення.
З повагою.
Модератор написав:
За 22.11.2021 - 28.11.2021Искатель - наибольшее количество +1
Искатель - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1
Топ-10 по первому пункту:Искатель
Сибарит
Striker
zРадио
Denik
orest
rjkz
холява
Вкладчик1234
kluychkooleg
Топ-10 по второму пункту:Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение
Искатель Сообщение
Искатель Сообщение
rjkz Сообщение
Сибарит Сообщение
Топ по третьему пункту:
Striker
orest
zРадио
s0v7a
Amethyst
Flamingo
Гурман
Искатель написав: kluychkooleg написав:
Искатель написав:
МБ 26,67/26,69.
Нацбанка нет. Дорога вверх открыта.
Я так и подозревал, что в пятницу был очередной развод с якобы остановкой роста.
Хорошо, что не стал ждать и купил.
Появился "папа" с продажей 26,69.А чего меня так слабо плюсуют? Я не честолюбивый, но тоже хочу медальку
за оперативную информацию.
Это пост 1 места рейтинга.
40 крестовviewtopic.php?p=5340210#p5340210
НЕ смещно?
Тоже идейный борец за медальки?
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Додано: Вів 28 гру, 2021 20:02
V2 написав:
Вертаємось до теми гілки - що там з рейтингом за минулий тиждень?
Ну от, а мене за рейтинги ще тут звинувачують в чомусь. По секрету скажу - в п'ятницю, раніше заявленого по правилам часу, мені дали золоту і срібну медаль, хоча по правилам це має фіксуватися в 00.00 в неділю. На той момент в мене було більше + по обом показникам, а на кінець неділі срібну медаль мав вже отримати Сибарит. Я вже колись вказав на помилку системи, коли orest отримав золоту медаль замість Сибарита при меньшій кількості +1. В даному випадку це вже скоріш не помилка системи. Але я Вам нічого не говорив, якщо що.
Тоже смешно, так же, как и победа Zebra во второй номинации с таким же самым смыслом. Всё, вычеркните Искателя из моего списка.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 20:12
О!
Начинаете взрослеть? похвально-похвально!
Видите, это не сложно.
Сначала на посты обезличенных ников в интернете перестанете болезненно реагировать, а потом, глядищь, и вместо медалек, деньги начнете зарабатывать.
И угадывающаяся в посте ирония - тоже хорошо.
Сильного человека нельзя обидеть. Он знает, что он сильный (я не имею ввиду физически, хоть и это не лишнее).
Избавляйтесь от комплексов и вас не будет задевать творчество таких персонажей как я. Вам-же легче и лучше жить будет. Это-же встречается не только в интернете.
Вам человек походя что-то в шутку скажет и вы обидитесь. Один, второй... Потом окажется что вокруг вас никого нет.
Как говорил персонаж Гайдая:
"С людьми надо быть мягше! А на вещи смотреть ширше" .
Хороших праздников.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:07
ruvex написав:
Все просто, чтобы Вы не делали, в большинстве своем, Вы, делаете ради себя, своих реалий, своих достижений, своей мечты если хотите. Если Вам нравится что-то - делайте это! Если хотите делать для других, делайте! Если чувствуете, что Вам это нужно - делайте. Все остальное неважно, абсолютно неважно, да поздравления приятны, вне сомнения. Но не только ради медалей, Вы, делали свою работу? Да нет же. Делайте если вам это нужно, если вам это нравится, если Вам нравится это делать! Вот это будет реально, все остальное - пустое.[/b].
Марнославство – це пристрасть людини, висловлена в непомірному самолюбстві, бажанні отримати від людей славу, повагу та поклоніння. Із точки зору психології, марнославство – це наслідок невпевненості людини в собі, оскільки лише невпевнені в собі люди відчувають постійну потребу всім усе доводити та додатково шукати зовнішнього самоствердження. Впевнені люди мислять у зовсім інших категоріях, займаючись лише тим, що обирають самі, а не тим, що змушують робити власні комплекси. У них на таке немає ні часу, ні бажання, і найголовніше – внутрішньої потреби.
Іоан Златоуст писав, що на відміну від інших пристрастей, марнославство ніколи не приносить людині радості та задоволення, як це можуть приносити інші гріхи. Пияк хоч не довго, але відчуває насолоду від свого гріха, блудник – від свого, а ненажера – від свого. Але марнославство ніколи не може наситити людину, бо вона наче міраж – недосяжне для людини. Саме тому ця пристрасть і називається марнославством- марною (даремною, порожньою) славою.
Бажання отримувати добрі оцінки чи мати багато дипломів, замість пошуку знання – це марнославство. Бажання носити нагороди чи отримувати чини замість бажання чинити добрі справи ради Бога – це марнославство. Бажання «залишити свій слід у історії» неважливо яким способом – марнославство. Бажання бути лідером, начальником, завжди першим, особливо не маючи при цьому достатніх знань і харизми – марнославство. Бажання повчати, багато говорити, давати поради без прохання – це марнославство. І навіть бажання професійно займатися спортом, наукою чи творчістю – це теж може бути завуальована пристрасть марнославствства. Марнославна людина – це егоїст, який любить лише себе, а іншим вірить лише в єдиному випадку – коли її хвалять чи коли нею захоплюються.
Пригадуєте в москалів прислів’я: «на миру и смерть красна»? Це стовідсоткове марнославство. Іноді люди заради задоволення власної пристрастасті готові віддати життя не лише в переносному, але й у цілком прямому сенсі. Звичайно, герої завжди існували та будуть існувати. В цьому ніхто не сперечається. Я лише, услід за Святими Отцями, пропоную нам зняти рожеві окуляри і прямо сказати, що не кожен герой таким є насправді за станом свого серця. На таких прикладах найкраще видно контраст між моральністю та духовністю.
Духовна людина робить добрі справи через внутрішні спонуки та бажання виконати Заповіді, через любов до Бога та ближнього.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:54
rjkz написав:
О!
Начинаете взрослеть? похвально-похвально!
Видите, это не сложно.
Сначала на посты обезличенных ников в интернете перестанете болезненно реагировать, а потом, глядищь, и вместо медалек, деньги начнете зарабатывать.
И угадывающаяся в посте ирония - тоже хорошо.
Сильного человека нельзя обидеть. Он знает, что он сильный (я не имею ввиду физически, хоть и это не лишнее).
Избавляйтесь от комплексов и вас не будет задевать творчество таких персонажей как я. Вам-же легче и лучше жить будет. Это-же встречается не только в интернете.
Вам человек походя что-то в шутку скажет и вы обидитесь. Один, второй... Потом окажется что вокруг вас никого нет.
Как говорил персонаж Гайдая:
"С людьми надо быть мягше! А на вещи смотреть ширше" .
Хороших праздников.
тебя-то что зацепило???
ты уже который пост исходишь на субстанцию и что-то хочешь доказать...
нравится троллить - велкам, только не обижайся на отношение
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Додано: Сер 29 гру, 2021 00:13
Shaman написав: rjkz написав: Striker написав:
Некогда обижаться, нужно на медальки зарабатывать.
О!
Начинаете взрослеть? похвально-похвально!
Видите, это не сложно.
Сначала на посты обезличенных ников в интернете перестанете болезненно реагировать, а потом, глядищь, и вместо медалек, деньги начнете зарабатывать.
И угадывающаяся в посте ирония - тоже хорошо.
Сильного человека нельзя обидеть. Он знает, что он сильный (я не имею ввиду физически, хоть и это не лишнее).
Избавляйтесь от комплексов и вас не будет задевать творчество таких персонажей как я. Вам-же легче и лучше жить будет. Это-же встречается не только в интернете.
Вам человек походя что-то в шутку скажет и вы обидитесь. Один, второй... Потом окажется что вокруг вас никого нет.
Как говорил персонаж Гайдая:
"С людьми надо быть мягше! А на вещи смотреть ширше" .
Хороших праздников.
тебя-то что зацепило???
ты уже который пост исходишь на субстанцию и что-то хочешь доказать...
нравится троллить - велкам, только не обижайся на отношение
Кто сказал, что меня что-то зацепило?
О какой субстанции ретчь?
Кто обижается?
Хотите троллить? Всегда пожалуйста. Я готов.
Сами что-то придумали и поставили диагноз достойный шамана, объевшегося галюциногенных грибов и посредством оных общающегося с духами.
Расслабтесь. У вас все будет хорошо.
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