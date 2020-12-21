Форумчани року 2021

Додано: Вів 28 гру, 2021 21:07

ruvex написав: Все просто, чтобы Вы не делали, в большинстве своем, Вы, делаете ради себя, своих реалий, своих достижений, своей мечты если хотите. Если Вам нравится что-то - делайте это! Если хотите делать для других, делайте! Если чувствуете, что Вам это нужно - делайте. Все остальное неважно, абсолютно неважно, да поздравления приятны, вне сомнения. Но не только ради медалей, Вы, делали свою работу? Да нет же. Делайте если вам это нужно, если вам это нравится, если Вам нравится это делать! Вот это будет реально, все остальное - пустое.[/b].

Все просто, чтобы Вы не делали, в большинстве своем, Вы, делаете ради себя, своих реалий, своих достижений, своей мечты если хотите. Если Вам нравится что-то - делайте это! Если хотите делать для других, делайте! Если чувствуете, что Вам это нужно - делайте. Все остальное неважно, абсолютно неважно, да поздравления приятны, вне сомнения. Но не только ради медалей, Вы, делали свою работу? Да нет же. Делайте если вам это нужно, если вам это нравится, если Вам нравится это делать! Вот это будет реально, все остальное - пустое.[/b].

Марнославство – це пристрасть людини, висловлена в непомірному самолюбстві, бажанні отримати від людей славу, повагу та поклоніння. Із точки зору психології, марнославство – це наслідок невпевненості людини в собі, оскільки лише невпевнені в собі люди відчувають постійну потребу всім усе доводити та додатково шукати зовнішнього самоствердження. Впевнені люди мислять у зовсім інших категоріях, займаючись лише тим, що обирають самі, а не тим, що змушують робити власні комплекси. У них на таке немає ні часу, ні бажання, і найголовніше – внутрішньої потреби.Іоан Златоуст писав, що на відміну від інших пристрастей, марнославство ніколи не приносить людині радості та задоволення, як це можуть приносити інші гріхи. Пияк хоч не довго, але відчуває насолоду від свого гріха, блудник – від свого, а ненажера – від свого. Але марнославство ніколи не може наситити людину, бо вона наче міраж – недосяжне для людини. Саме тому ця пристрасть і називається марнославством- марною (даремною, порожньою) славою.Бажання отримувати добрі оцінки чи мати багато дипломів, замість пошуку знання – це марнославство. Бажання носити нагороди чи отримувати чини замість бажання чинити добрі справи ради Бога – це марнославство. Бажання «залишити свій слід у історії» неважливо яким способом – марнославство. Бажання бути лідером, начальником, завжди першим, особливо не маючи при цьому достатніх знань і харизми – марнославство. Бажання повчати, багато говорити, давати поради без прохання – це марнославство. І навіть бажання професійно займатися спортом, наукою чи творчістю – це теж може бути завуальована пристрасть марнославствства. Марнославна людина – це егоїст, який любить лише себе, а іншим вірить лише в єдиному випадку – коли її хвалять чи коли нею захоплюються.Пригадуєте в москалів прислів’я: «на миру и смерть красна»? Це стовідсоткове марнославство. Іноді люди заради задоволення власної пристрастасті готові віддати життя не лише в переносному, але й у цілком прямому сенсі. Звичайно, герої завжди існували та будуть існувати. В цьому ніхто не сперечається. Я лише, услід за Святими Отцями, пропоную нам зняти рожеві окуляри і прямо сказати, що не кожен герой таким є насправді за станом свого серця. На таких прикладах найкраще видно контраст між моральністю та духовністю.Духовна людина робить добрі справи через внутрішні спонуки та бажання виконати Заповіді, через любов до Бога та ближнього.