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В Україні запустять національну
цифрову валюту CBDC

В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20

В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України планує запустити в країні цифрову валюту центрального банку CBDC.

Дивися повний текст В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC.
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