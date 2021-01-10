Міністерство цифрової трансформації України планує запустити в країні цифрову валюту центрального банку CBDC.
Дивися повний текст В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20
В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC.
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20
раньше шла речь об национальной криптовалюте, криптогривне, а теперь какой-то CDBC частный вылазит для отмыва коррупционных денег
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:05
хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь .
Зараз переглядають цей форум: _hunter, finuser382, vitaliy_berdinskikh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|