RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запустять національну
цифрову валюту CBDC

В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20

В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України планує запустити в країні цифрову валюту центрального банку CBDC.

Дивися повний текст В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92013
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20

раньше шла речь об национальной криптовалюте, криптогривне, а теперь какой-то CDBC частный вылазит для отмыва коррупционных денег
commintatorshik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 31.12.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:05

хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь :mrgreen: .
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2699
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:41

Национальный банк Украины (НБУ) успешно протестировал «цифровую гривну» в течение четырех месяцев 2018 года. В ходе теста НБУ «выпустил» 5443 электронных гривны, которые были задействованы на 79 кошельках на смартфонах. Кошельки можно было дополнительно пополнить через платежную систему «Украинское платежное пространство», интегрированную в платформу CBDC. Пользователи могли переводить цифровые деньги между кошельками, пополнять баланс мобильных номеров оператора LifeCell и делать благотворительные пожертвования.

Сама платформа была построена на приватной версии протокола Stellar и имела два уровня: на первом НБУ в одностороннем порядке управлял реестром, на втором банки и финансовые учреждения управляли операциями. В итоге Stellar был признан неподходящей основой для системы национального масштаба, однако альтернативу ему пока не назвали.
equinox
 
Повідомлень: 221
З нами з: 12.12.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:44

  Alex2007 написав:хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь :mrgreen: .

Задам питання-під...ку...

Ввели все цифрове - і раптом блекаут, як купити батон хліба?
change_pm
 
Повідомлень: 2830
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:28

change_pm
Доставки працюють, обрали оплату електронними грошима на сайті, так само як можна вибрати оплату платіжною картою.
Rainbow
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:02

Ахаха. Дальше ЗЕ-власть будет пенсии и зарплаты выдавать игровыми фишками. *****
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 07.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:05

Будут выдавать игровые фишки курс которых будет прыгать как сейчас с биткойном на 200% в сутки? Кстати даю идею: чтобы секономить на фишках можно списанные жетончики на метро пристроить. Будет валюта МЭТРО. Гыыыыы!!!
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 07.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: freelanc і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...
R2 » Пон 11 січ, 2021 14:53
3 71
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 15:53
sena_2008atp
В Україні зафіксована нова фінансова афера
R2 » Пон 11 січ, 2021 13:49
0 44
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 13:49
R2
Найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у 2020 році
R2 » Пон 11 січ, 2021 08:52
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 08:52
mulder_vik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9941)
11.01.2021 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.