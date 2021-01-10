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В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України планує запустити в країні цифрову валюту центрального банку CBDC.
Дивися повний текст В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
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R2
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20
раньше шла речь об национальной криптовалюте, криптогривне, а теперь какой-то CDBC частный вылазит для отмыва коррупционных денег
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commintatorshik
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:05
хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь
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Alex2007
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:41
Национальный банк Украины (НБУ) успешно протестировал «цифровую гривну» в течение четырех месяцев 2018 года. В ходе теста НБУ «выпустил» 5443 электронных гривны, которые были задействованы на 79 кошельках на смартфонах. Кошельки можно было дополнительно пополнить через платежную систему «Украинское платежное пространство», интегрированную в платформу CBDC. Пользователи могли переводить цифровые деньги между кошельками, пополнять баланс мобильных номеров оператора LifeCell и делать благотворительные пожертвования.
Сама платформа была построена на приватной версии протокола Stellar и имела два уровня: на первом НБУ в одностороннем порядке управлял реестром, на втором банки и финансовые учреждения управляли операциями. В итоге Stellar был признан неподходящей основой для системы национального масштаба, однако альтернативу ему пока не назвали.
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equinox
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:44
Alex2007 написав:
хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь
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Задам питання-під...ку...
Ввели все цифрове - і раптом блекаут, як купити батон хліба?
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change_pm
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:28
change_pm
Доставки працюють, обрали оплату електронними грошима на сайті, так само як можна вибрати оплату платіжною картою.
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Rainbow
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:02
Ахаха. Дальше ЗЕ-власть будет пенсии и зарплаты выдавать игровыми фишками. *****
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fiona98
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Додано: Пон 11 січ, 2021 15:05
Будут выдавать игровые фишки курс которых будет прыгать как сейчас с биткойном на 200% в сутки? Кстати даю идею: чтобы секономить на фишках можно списанные жетончики на метро пристроить. Будет валюта МЭТРО. Гыыыыы!!!
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fiona98
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