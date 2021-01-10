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В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України планує запустити в країні цифрову валюту центрального банку CBDC.
Дивися повний текст В Україні запустять національну цифрову валюту CBDC
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R2
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:20
раньше шла речь об национальной криптовалюте, криптогривне, а теперь какой-то CDBC частный вылазит для отмыва коррупционных денег
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commintatorshik
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:05
хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь
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Alex2007
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:41
Национальный банк Украины (НБУ) успешно протестировал «цифровую гривну» в течение четырех месяцев 2018 года. В ходе теста НБУ «выпустил» 5443 электронных гривны, которые были задействованы на 79 кошельках на смартфонах. Кошельки можно было дополнительно пополнить через платежную систему «Украинское платежное пространство», интегрированную в платформу CBDC. Пользователи могли переводить цифровые деньги между кошельками, пополнять баланс мобильных номеров оператора LifeCell и делать благотворительные пожертвования.
Сама платформа была построена на приватной версии протокола Stellar и имела два уровня: на первом НБУ в одностороннем порядке управлял реестром, на втором банки и финансовые учреждения управляли операциями. В итоге Stellar был признан неподходящей основой для системы национального масштаба, однако альтернативу ему пока не назвали.
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equinox
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:44
Alex2007 написав:
хотят гады размыть ценность истинных криптоактивов своим типа децентрализированным криптодерьмом от нацбанка. Ага сейчас, уже бежим в очередь
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Задам питання-під...ку...
Ввели все цифрове - і раптом блекаут, як купити батон хліба?
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change_pm
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:28
change_pm
Доставки працюють, обрали оплату електронними грошима на сайті, так само як можна вибрати оплату платіжною картою.
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Rainbow
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:02
Rainbow написав:change_pm
Доставки працюють, обрали оплату електронними грошима на сайті, так само як можна вибрати оплату платіжною картою.
Почитайте, что написал change_pm. Пока что вы написали смехотворную чушь.
Очень дельное замечание от change_pm. Если что случись, сервера полетят, вирус, замыкание - все виртуальные "активы" исчезнут навсегда. Нет смысла холопам что-то восстанавливать или компенсировать.
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freelanc
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:58
Криптовалюты создавались для дешёвых трансграничных платежей. Куда переводить криптогривну, если и просто гривну в мире никто не принимает ?
Тема не взлетит однозначно.
Востаннє редагувалось andrein
в Пон 11 січ, 2021 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:58
Тихий ужас...Глобалисты за работой.
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Scotch
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