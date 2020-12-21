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Вітренко пропонує повернути
регулювання ціни газу для...

Вітренко пропонує повернути регулювання ціни газу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:59

Вітренко пропонує повернути регулювання ціни газу для...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для "вразливих споживачів", а до таких віднесено все населення, на основі формули "хаб мінус".

Дивися повний текст Вітренко пропонує повернути регулювання ціни газу для населення.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:59

Опять прокладки, опять мутные схемы.
N0mad
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