|
|
|
Вітренко пропонує повернути регулювання ціни газу для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує з 1 лютого на рік обмежити ціну газу для "вразливих споживачів", а до таких віднесено все населення, на основі формули "хаб мінус".
Дивися повний текст Вітренко пропонує повернути регулювання ціни газу для населення
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92004
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:59
Опять прокладки, опять мутные схемы.
-
N0mad
-
-
- Повідомлень: 456
- З нами з: 27.12.11
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, finuser382
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|