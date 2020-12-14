Народні депутати внесли до Верховної ради законопроєкт, яким пропонується внести деякі зміни до Держбюджету на 2021 рік.
Дивися повний текст Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:10
Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:13
очередное выкачивание остатков через налоги, тарифы и цены. А работы нет, а на работу берут уже на 0,25 ставки.
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