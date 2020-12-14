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Депутати пропонують підвищити
мінімальні зарплати українцям

Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:10

Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати внесли до Верховної ради законопроєкт, яким пропонується внести деякі зміни до Держбюджету на 2021 рік.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:10

Ни к чему хорошему это не привидет.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:13

очередное выкачивание остатков через налоги, тарифы и цены. А работы нет, а на работу берут уже на 0,25 ставки.
commintatorshik
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:53

Чистий популізм, у жодній країні мінімалка не доходить до 60% від середньої зарплати, навіть планку 50% беруть здається тільки Франція і Нова Зеландія, для усього ж цивілізованого світа золота середина біля 45%. 44% у нашому вивадку на початок року - практично ідеал
sumy4
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:06

Смысл здесь такое обсуждать, ни одного законопроекта от Королевской не было принято Радой ни разу за эту каденцию парламента.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:44

тревожный звоночек. Экономика в минусах, а они зарплату повышают. Привет инфляция
fishman
 
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