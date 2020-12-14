Народні депутати внесли до Верховної ради законопроєкт, яким пропонується внести деякі зміни до Держбюджету на 2021 рік.
Дивися повний текст Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:10
Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують підвищити мінімальні зарплати українцям.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:13
очередное выкачивание остатков через налоги, тарифы и цены. А работы нет, а на работу берут уже на 0,25 ставки.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:53
Чистий популізм, у жодній країні мінімалка не доходить до 60% від середньої зарплати, навіть планку 50% беруть здається тільки Франція і Нова Зеландія, для усього ж цивілізованого світа золота середина біля 45%. 44% у нашому вивадку на початок року - практично ідеал
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:06
Смысл здесь такое обсуждать, ни одного законопроекта от Королевской не было принято Радой ни разу за эту каденцию парламента.
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:44
тревожный звоночек. Экономика в минусах, а они зарплату повышают. Привет инфляция
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|