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Названо ціну на землі в разі відкриття ринку в липні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з остаточною версією закону, який парламент прийняв 31 березня 2020 р., в перші 2,5 року після відкриття ринку — з 1 липня 2021 р. — можна буде купувати не більше 100 га в одні руки, а потім — до 10 тис. га.
Дивися повний текст Названо ціну на землі в разі відкриття ринку в липні 2021 року
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Додано: Вів 12 січ, 2021 00:41
Земля непродается за нее пролита кров нашего народа торговля на крови преступление перед народом
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tipochok
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Додано: Пон 18 січ, 2021 04:43
tipochok написав:
Земля непродается за нее пролита кров нашего народа торговля на крови преступление перед народом
- А шо делать, если совковые заводы уже закончились и совковое ЖКХ уже полностью монетизировано?
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di2gard
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