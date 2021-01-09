Журналісти з'ясували, у кого і скільки грошей позичив держава.
Дивися повний текст У кого і скільки грошей взяла в кредит Україна в 2020 році.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:09
У кого і скільки грошей взяла в кредит Україна в 2020 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У кого і скільки грошей взяла в кредит Україна в 2020 році.
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:09
Тобто моя родина 3-х громадян України заборгувала комусь в цьому році 13500 у.е (десь доллари десь евро) , 4500 на громадянина. Це часом не багато??? Я розумію що частина цого боргу це погашення боргів минулих років, Але все ж таки!!! ХЗ хто за ЗЕ ?
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:42
Не у.є., а грн. Це за рік. Нам 180 млрд у.є. ніхто в борг не дасть.
Сумарний борг теж менший. Хоть і не суттєво.
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