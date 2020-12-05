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Ставки за банківськими
депозитами впали до...

Ставки за банківськими депозитами впали до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:15

Ставки за банківськими депозитами впали до...

Пропонуємо до обговорення:
Минулий 2020 рік став першим роком в історії України, коли відсоткові ставки стали однознакові, тобто нижче 10%.

Дивися повний текст Ставки за банківськими депозитами впали до обґрунтованого мінімуму - Рожкова.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:17

У своего населения валютные депозиты привлекаем по 1-2% годовых, а у западных инвесторов кредиты берем под 7%. Почувствуйте разницу (с)
Dobrofey
 
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