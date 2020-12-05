Минулий 2020 рік став першим роком в історії України, коли відсоткові ставки стали однознакові, тобто нижче 10%.
Дивися повний текст Ставки за банківськими депозитами впали до обґрунтованого мінімуму - Рожкова.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:15
Ставки за банківськими депозитами впали до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставки за банківськими депозитами впали до обґрунтованого мінімуму - Рожкова.
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:17
У своего населения валютные депозиты привлекаем по 1-2% годовых, а у западных инвесторов кредиты берем под 7%. Почувствуйте разницу (с)
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