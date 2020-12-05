Минулий 2020 рік став першим роком в історії України, коли відсоткові ставки стали однознакові, тобто нижче 10%.
Дивися повний текст Ставки за банківськими депозитами впали до обґрунтованого мінімуму - Рожкова.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:15
Ставки за банківськими депозитами впали до...
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Дивися повний текст Ставки за банківськими депозитами впали до обґрунтованого мінімуму - Рожкова.
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:17
У своего населения валютные депозиты привлекаем по 1-2% годовых, а у западных инвесторов кредиты берем под 7%. Почувствуйте разницу (с)
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:28
Какая то реальность «наоборот». Вместо того, что бы добиваться снижения ставок путем изменения законодательства, направленного на снижение рисков кредиторов и соответственного снижения премии за риск, эти товарищи снижают базовую ставку при полном отсутствии доверия к банкам со стороны населения и практическом отсутствии работающих банковских кредитных программ, которые могли бы стимулировать рост экономики. Эй!!! Вы долго будете над нами издеваться?
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:57
Цитата: "ЕПОХА НИЗЬКИХ СТАВОК. Депозитні ставки вже майже досягли економічно обґрунтованого мінімуму. Сьогодні – це 8-8,5%."
Минус 18% НДФЛ, минус 1,5% военный сбор. Т.е. реальная ставка на уровне 6-6,5%. А инфляция тем временем перевалила за 19%. И Катерина ждет, что украинцы будут нести гривну на депозиты? О какой дедолларизации Катерина мечтает?
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