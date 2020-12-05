Ставки за банківськими депозитами впали до...

Додано: Пон 11 січ, 2021 14:29

Зато откроют накопительную пенсию.

А через 5-6 лет с такой инфляцией, можно и закрыть.

Зе-Чмо

03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.