А с чего вы это взяли, что она мечтает?
У "пани" все захомяченое давно в земле, ювелирке и твердой валюте. И валюта та не в банках, а готівкою, во избежание...
Гривня чуть тоже есть. В размере месячной зп, на текущие карманные расходы. Она ж не дура
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:30
Re: Ставки за банківськими депозитами впали до...
А с чего вы это взяли, что она мечтает?
У "пани" все захомяченое давно в земле, ювелирке и твердой валюте. И валюта та не в банках, а готівкою, во избежание...
Гривня чуть тоже есть. В размере месячной зп, на текущие карманные расходы. Она ж не дура
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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