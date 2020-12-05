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Ставки за банківськими
депозитами впали до...

Ставки за банківськими депозитами впали до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:30

Re: Ставки за банківськими депозитами впали до...

  for_u написав:О какой дедолларизации Катерина мечтает?

А с чего вы это взяли, что она мечтает? :roll:
У "пани" все захомяченое давно в земле, ювелирке и твердой валюте. И валюта та не в банках, а готівкою, во избежание... https://youcontrol.com.ua/catalog/indiv ... 4d5dfc54d/

Гривня чуть тоже есть. В размере месячной зп, на текущие карманные расходы. Она ж не дура :arrow:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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