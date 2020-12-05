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Ставки за банківськими депозитами впали до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:22
Раз до мінімуму, то далі мають рости
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chipmunk
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