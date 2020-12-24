Депутатів Верховної ради за минулий рік оштрафували на 30 млн гривень за прогули. Нардепи-прогульники не отримували 42 тисячі гривень депутатських виплат.
Дивися повний текст Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів гривень.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:33
Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів...
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Дивися повний текст Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів гривень.
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