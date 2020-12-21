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Ціни на золото
стрімко йдуть у мінус

Ціни на золото стрімко йдуть у мінус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:42

Ціни на золото стрімко йдуть у мінус

Пропонуємо до обговорення:
Станом на ранок 11 січня, ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знизилася до 1832,5 долара за тройську унцію.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:42

0.19% это просто 3,14здец как стремительно :)
summacut
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