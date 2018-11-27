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В Україні зафіксована
нова фінансова афера

В Україні зафіксована нова фінансова афера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:49

В Україні зафіксована нова фінансова афера

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