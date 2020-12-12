За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, доларизація економіки може знизитися до 20-15% з нинішніх 40%.
Дивися повний текст Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує зниження доларизації економіки до 15%.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:53
Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...
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Дивися повний текст Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує зниження доларизації економіки до 15%.
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:22
девальвация 20%, какие вклады в гривне??? еще одна дура, Свиньи берут кредиты под 7,5% в год за границей, а депозиты под 1%
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