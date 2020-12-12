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Тримати іноземну валюту все
менш вигідно: НБУ очікує...

Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:53

Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...

Пропонуємо до обговорення:
За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, доларизація економіки може знизитися до 20-15% з нинішніх 40%.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:53

Все дело в политике ФРС и инфляции, а не успехах НБУ )
antonsoroka2020
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:22

девальвация 20%, какие вклады в гривне??? еще одна дура, Свиньи берут кредиты под 7,5% в год за границей, а депозиты под 1%
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:53

Бред.
sena_2008atp
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