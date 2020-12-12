За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, доларизація економіки може знизитися до 20-15% з нинішніх 40%.
Дивися повний текст Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує зниження доларизації економіки до 15%.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:53
Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує зниження доларизації економіки до 15%.
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:26
Где связь между низкой ставкой по кредитам и привлекательностью гривны ?
Для привлекательности гривны должна быть высокая ставка по депозитам и соответственно кредитам. За 5% никто деньги в банк не понесет. Пусть уж лучше под подушкой полежат, чем потом забирать через ФГФЛ по втрое меньшему курсу. И да, в долларах под подушкой деньги будут занимать гораздо меньше места )
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:06
А еврами по 500 и того меньше.
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:08
долларизация снизится - это значит гривны допечатают?
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:32
А этой рыжей бестии кто хлебало разрешил открывать?
Или уже выговор кончился?
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