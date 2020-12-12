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Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:53
Пропонуємо до обговорення:
За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, доларизація економіки може знизитися до 20-15% з нинішніх 40%.
Дивися повний текст Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує зниження доларизації економіки до 15%
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R2
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:53
Все дело в политике ФРС и инфляции, а не успехах НБУ )
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antonsoroka2020
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:26
Где связь между низкой ставкой по кредитам и привлекательностью гривны ?
Для привлекательности гривны должна быть высокая ставка по депозитам и соответственно кредитам. За 5% никто деньги в банк не понесет. Пусть уж лучше под подушкой полежат, чем потом забирать через ФГФЛ по втрое меньшему курсу. И да, в долларах под подушкой деньги будут занимать гораздо меньше места )
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Nickoss1
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:41
граждане, сдавайте валюту (с)
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cohan
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:00
Ха-ха, рассмешила Рожкова)
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malkaum
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:06
Nickoss1 написав:
Где связь между низкой ставкой по кредитам и привлекательностью гривны ?
Для привлекательности гривны должна быть высокая ставка по депозитам и соответственно кредитам. За 5% никто деньги в банк не понесет. Пусть уж лучше под подушкой полежат, чем потом забирать через ФГФЛ по втрое меньшему курсу. И да, в долларах под подушкой деньги будут занимать гораздо меньше места )
А еврами по 500 и того меньше.
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Ratatui
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:08
хоча повної відмови від іноземної валюти не відбудеться, але зниження рівня доларизації з нинішніх 40% до прийнятних 15-20% – можливе за умови відсутності шоків та збереження макрофінансової стабільності
долларизация снизится - это значит гривны допечатают?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:32
А этой рыжей бестии кто хлебало разрешил открывать?
Или уже выговор кончился?
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