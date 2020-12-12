Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...
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Где связь между низкой ставкой по кредитам и привлекательностью гривны ? Для привлекательности гривны должна быть высокая ставка по депозитам и соответственно кредитам. За 5% никто деньги в банк не понесет. Пусть уж лучше под подушкой полежат, чем потом забирать через ФГФЛ по втрое меньшему курсу. И да, в долларах под подушкой деньги будут занимать гораздо меньше места )
Nickoss1 написав:Где связь между низкой ставкой по кредитам и привлекательностью гривны ? Для привлекательности гривны должна быть высокая ставка по депозитам и соответственно кредитам. За 5% никто деньги в банк не понесет. Пусть уж лучше под подушкой полежат, чем потом забирать через ФГФЛ по втрое меньшему курсу. И да, в долларах под подушкой деньги будут занимать гораздо меньше места )
хоча повної відмови від іноземної валюти не відбудеться, але зниження рівня доларизації з нинішніх 40% до прийнятних 15-20% – можливе за умови відсутності шоків та збереження макрофінансової стабільності
долларизация снизится - это значит гривны допечатают?