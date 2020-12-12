Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:16
Предпосылки будут в том случае когда власть имущих будут держать все свои утрамбованные чемоданы с кучей налички не в евро и долларах а в гривне,покажи пример Рожкова))
Додано: Пон 11 січ, 2021 20:22
Если Катька говорит, что доллары пора продавать, значит пора покупать)
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:57
Обычно подобные мантры начинаются аккурат перед очередным девалом гривны
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:50
А що робити: міняти валюту на гривні і класти під мінімальні відсотки, які вже всередині цього року може наздогнати інфляція? Не будуть люди цього масово робити, краще тримати хоч би під 3%. Або взагалі у валютну готівку будуть виходити за подальшого зниження відсотків по валютних депозитах.
Додано: Вів 12 січ, 2021 00:21
Уже бегу продавать доллары и покупать крипту, так то да - снизится долларизация
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