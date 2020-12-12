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Тримати іноземну валюту все
менш вигідно: НБУ очікує...

Тримати іноземну валюту все менш вигідно: НБУ очікує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:16

Предпосылки будут в том случае когда власть имущих будут держать все свои утрамбованные чемоданы с кучей налички не в евро и долларах а в гривне,покажи пример Рожкова))
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:22

Если Катька говорит, что доллары пора продавать, значит пора покупать)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:57

Обычно подобные мантры начинаются аккурат перед очередным девалом гривны
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:50

А що робити: міняти валюту на гривні і класти під мінімальні відсотки, які вже всередині цього року може наздогнати інфляція? Не будуть люди цього масово робити, краще тримати хоч би під 3%. Або взагалі у валютну готівку будуть виходити за подальшого зниження відсотків по валютних депозитах.
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 00:21

Уже бегу продавать доллары и покупать крипту, так то да - снизится долларизация
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 05:17

Похоже на сигнал...
тот, кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет. Ведь "сбалансированным" является курс 11,50 - 11,90 грн. за доллар (c) :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:08

Логика Рожковой понятна. Непонятна цель этой "дедолларизации", если гривну в ручном режиме "привязали" к доллару. И в баксах люди держали и держат пока ДЛИННЫЕ депозиты. С ними власть успешно борется))) А где замена? Или просто похоронят банковскую систему?
sveneld83
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  #<12
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