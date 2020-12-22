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ДТЕК створює інвестиційний хаб у Великій Британії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова у першому півріччі 2021-го створить у Лондоні хаб для залучення інвестицій та інноваційних технологій у нову енергетику України, повідомили в компанії.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:59
Грабити українців будуть по серйозному. До останнього українця :-)
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