RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В аеропорту Кривого Рогу
виявили мільйонні махінації

В аеропорту Кривого Рогу виявили мільйонні махінації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:53

В аеропорту Кривого Рогу виявили мільйонні махінації

Пропонуємо до обговорення:
Директор аеропорту в Кривому Розі підозрюється в заволодінні 5,3 млн гривень бюджетних коштів.

Дивися повний текст В аеропорту Кривого Рогу виявили мільйонні махінації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92013
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Митники в Одесі виявили незадекларовані мобільні...
R2 » Вів 22 гру, 2020 16:54
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 16:54
volanchik78
В аеропорту Києва вилучили партію діамантів (фото)
R2 » Чет 26 лис, 2020 19:52
1 152
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 19:53
zakon58
Одеські митники виявили кокаін в бананах на $4 млн
R2 » Сер 18 лис, 2020 17:49
2 210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 22:42
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.