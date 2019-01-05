Медіанна зарплата розробника в Україні становить $2500 на місяць (після оподаткування), згідно з даними зимового опитування.
Дивися повний текст Скільки заробляють українські розробники (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:40
Скільки заробляють українські розробники (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють українські розробники (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|