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Скільки заробляють українські
розробники (інфографіка)

Скільки заробляють українські розробники (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:40

Скільки заробляють українські розробники (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Медіанна зарплата розробника в Україні становить $2500 на місяць (після оподаткування), згідно з даними зимового опитування.

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