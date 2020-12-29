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Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:03
Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народні депутати готують план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.
Дивися повний текст Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:04
арахамія-шо тут скажеш.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:17
те планы какие вы настроили нужно уничтожать вместе с строителями
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велвел
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