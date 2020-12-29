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Арахамія анонсував антикризовий
план через високі тарифи

Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:03

Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що народні депутати готують план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:04

арахамія-шо тут скажеш.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:17

те планы какие вы настроили нужно уничтожать вместе с строителями
велвел
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:45

для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов

Перевожу с арахамского. Никто ничего вам не собирается снижать. Решать они будут, но только не как сделать вменяемые обоснованные тарифы, а то как им отпетлять от возникших в результате повышения тарифов проблем. Например, проблем из-за массовых неплатежей, у олигархов, с всем известными именами. Тех самых хозяев облгазов, электро- и тепло- компаний.
Быстренько подмахнут закон о выселении за долги, конфискациях и т.п. Тем более уже все подготовлено давно.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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