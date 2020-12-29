Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи

Додано: Пон 11 січ, 2021 19:45
для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов
Перевожу с арахамского. Никто ничего вам не собирается снижать. Решать они будут, но только не как сделать вменяемые обоснованные тарифы, а то как им отпетлять от возникших в результате повышения тарифов проблем. Например, проблем из-за массовых неплатежей, у олигархов, с всем известными именами. Тех самых хозяев облгазов, электро- и тепло- компаний.
Быстренько подмахнут закон о выселении за долги, конфискациях и т.п. Тем более уже все подготовлено давно.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope