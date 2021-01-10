На нараді у президента Володимира Зеленського в понеділок, 11 січня, обговорили посилений карантин, введений в Україні з 8 по 25 січня.
Дивися повний текст Шмигаль: Локдаун в Україні м'якший, ніж у Європі.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:18
Шмигаль: Локдаун в Україні м'якший, ніж у Європі
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Дивися повний текст Шмигаль: Локдаун в Україні м'якший, ніж у Європі.
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