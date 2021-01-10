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Шмигаль: Локдаун в Україні
м'якший, ніж у Європі

Шмигаль: Локдаун в Україні м'якший, ніж у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:18

Шмигаль: Локдаун в Україні м'якший, ніж у Європі

Пропонуємо до обговорення:
На нараді у президента Володимира Зеленського в понеділок, 11 січня, обговорили посилений карантин, введений в Україні з 8 по 25 січня.

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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:18

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