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Apple запатентувала нову
клавіатуру, над якою працює 10...

Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:35

Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple отримала патент на клавіатуру MacBook від відомства по патентам і товарним знакам США.

Дивися повний текст Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:35

Было уже от Темы Лебедева. И вот как то не взлетело.
Огрызок скатывается в унылое г.
straponesa
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