Компанія Apple отримала патент на клавіатуру MacBook від відомства по патентам і товарним знакам США.
Дивися повний текст Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10 років.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:35
Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10 років.
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:35
Было уже от Темы Лебедева. И вот как то не взлетело.
Огрызок скатывается в унылое г.
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