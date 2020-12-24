Компанія Apple отримала патент на клавіатуру MacBook від відомства по патентам і товарним знакам США.
Дивися повний текст Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10 років.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:35
Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10 років.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:00
Ну все, пропали паролі типу "Богдан Петрович -- при***" -- латиницею, без пробілів, маленькими буквами.
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