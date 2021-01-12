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Apple запатентувала нову
клавіатуру, над якою працює 10...

Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:35

Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple отримала патент на клавіатуру MacBook від відомства по патентам і товарним знакам США.

Дивися повний текст Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10 років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:00

Ну все, пропали паролі типу "Богдан Петрович -- при***" -- латиницею, без пробілів, маленькими буквами.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:53

Re: Apple запатентувала нову клавіатуру, над якою працює 10.

Господи, что тут 10 лет-то разрабатывать? Поговорить да, можно и 100.
moveton
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