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Ляшко назвав можливі терміни
початку платної вакцинації...

Ляшко назвав можливі терміни початку платної вакцинації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:03

Ляшко назвав можливі терміни початку платної вакцинації...

Пропонуємо до обговорення:
У МОЗ не виключили можливість платної вакцинації від коронавірусу в Україні, але поки пріоритет — на безкоштовних щепленнях.

Дивися повний текст Ляшко назвав можливі терміни початку платної вакцинації від коронавірусу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:03

А ГДЕ ОЧЕРЕДЬ ЗАНИМАТЬ?
велвел
 
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