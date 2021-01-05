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Україна посіла 41-у сходинку у
рейтингу паспортів Henley...

Україна посіла 41-у сходинку у рейтингу паспортів Henley...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:13

Україна посіла 41-у сходинку у рейтингу паспортів Henley...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни України мають можливість безвізового в’їзду на територію 130 країн.

Дивися повний текст Україна посіла 41-у сходинку у рейтингу паспортів Henley Passport Index.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:13

да, достойное 41 место некакоето там 42 и 43, хорошая новость
велвел
 
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