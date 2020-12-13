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У Bank of America назвали
біткойн "найгіршою з усіх...

У Bank of America назвали біткойн "найгіршою з усіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:45

У Bank of America назвали біткойн "найгіршою з усіх...

Пропонуємо до обговорення:
Головний інвестстратег банку Майкл Хартнетт припустив, що зростання вартості BTC - наслідок спекулятивної манії, і нагадав, що зростання цін на сотні відсотків передувало багатьом кризам останніх десятиліть.

Дивися повний текст У Bank of America назвали біткойн \"найгіршою з усіх бульбашок\".
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:46

Верить нужно только Илону и его машинкам.
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