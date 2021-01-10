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В Україні з‘явились нові
категорії транспортних засобів

В Україні з‘явились нові категорії транспортних засобів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:07

В Україні з‘явились нові категорії транспортних засобів

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін ухвалив зміни до класифікації та єдиних вимог до конструкції та технічного стану транспорту.

Дивися повний текст В Україні з‘явились нові категорії транспортних засобів.
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