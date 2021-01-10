Кабмін ухвалив зміни до класифікації та єдиних вимог до конструкції та технічного стану транспорту.
Дивися повний текст В Україні з‘явились нові категорії транспортних засобів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:07
В Україні з‘явились нові категорії транспортних засобів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з‘явились нові категорії транспортних засобів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|