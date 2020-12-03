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Kyiv Smart City більше не
працює: е-квиток без...

Kyiv Smart City більше не працює: е-квиток без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:53

Kyiv Smart City більше не працює: е-квиток без...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний додаток Kyiv Smart City без попередження припинило свою роботу, а користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси, в тому числі і е-квиток - перенесли в новий додаток, "Київ Цифровий".

Дивися повний текст Kyiv Smart City більше не працює: е-квиток без попередження перенесли в інший додаток.
R2
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